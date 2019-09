Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Deutz anlässlich einer Gewinnwarnung nach der Insolvenz eines wichtigen Zulieferers von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es bleibe nur zu hoffen, dass der Vorstand Recht behalte mit seiner Einschätzung, dass die insolvente NHG ihre Belieferung des Motorenbauers aufrechterhalten kann, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006305006