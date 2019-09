Der australische Schnellladestationen-Hersteller Tritium hat ein neues Werk in Los Angeles eröffnet. Tritium verfügt damit nun über erweiterte Fertigungs- und Logistikkapazitäten für den amerikanischen Markt sowie eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das Tritium-Innovationszentrum für Elektromobilität in Los Angeles wird zudem über eine Testeinrichtung verfügen, mit der Autohersteller in den ...

