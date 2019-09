Nordex: Neuer Großauftrag sorgt für frischen Rückenwind

Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) kann einen weiteren Auftrag aus der Türkei an Land ziehen. So werden laut dem im SDAX und im TecDAX notierten Unternehmen 23 Turbinen für den Windpark "Söke" geliefert und errichtet. Das Projekt soll Ende 2020 abgeschlossen werden.

Premium-Service-Vertrag

Nordex zufolge wird der Windpark in der Nähe der westtürkischen Stadt Aydin errichtet. Der Kunden und künftige Betreiber ist Ulusoy Enerji, der das Rostocker Unternehmen auch für einen Premium-Service-Vertrag über 10 Jahre für die Turbinen ausgewählt hat.

Aufträge ziehen kräftig an

Nordex gehört derzeit zu den größten Profiteuren des globalen Windkraft-Booms, wie der Auftragsbestand im ersten Geschäftshalbjahr belegt. So legten die Turbinenaufträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 65 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro zu, und die Wartungsaufträge verzeichneten ein Plus von 12 Prozent (2,3 Mrd. Euro).

Den vollständigen Artikel lesen ...