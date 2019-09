Unter der Führung der estnischen Firma Milrem Robotics hat ein Konsortium aus mehreren großen Verteidigungs-, Kommunikations- und Cybersicherheitsunternehmen sowie Hochtechnologie-KMUs mit Sitz in der EU im Rahmen des Europäischen Programms zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich (EDIDP) der Europäischen Kommission einen Antrag auf ein multimissionsfähiges unbemanntes Bodensystem eingereicht, das mit bemannten Fahrzeugen und Luftfahrzeugen kombinierbar ist.

The system will consist of a robust and modular unmanned ground vehicle (UGV) equipped with an electronic warfare resistant command, control and communications solution and secure autonomous mobility software that enables the operator to simultaneously and safely control multiple land and air platforms. (Graphic: Business Wire)