Tesla ist einer der emotionalsten Aktien weltweit, bei der es fast nur schwarz und weiß gibt, d.h. Tesla Fans und Tesla Hater. Bei all dem Medienrummel um die Firma und den Gründer verliert man aber oft auch den Blick für das Wesentliche, zumal man nicht vergessen darf, dass die meisten gerade deutsche Medien auch eigene Abhängigkeiten haben, da ihre Experten und Anzeigenkäufer vor allem aus der deutschen Automobilindustrie kommen. Auf der anderen Seite macht eine disruptive Firma noch kein gutes Investment aus und der Automobilsektor insgesamt war für Aktionäre in der Vergangenheit eher einer zum Vergessen.

