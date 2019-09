LEIPZIG (dpa-AFX) - Frank Werneke ist der neue Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die Delegierten des Verdi-Bundeskongresses wählten Werneke am Dienstag in Leipzig mit 92,7 Prozent zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Frank Bsirske. Der 67-Jährige war nach 18 Jahren an der Verdi-Spitze nicht mehr angetreten. Der 52-jährige Werneke ist bereits seit 17 Jahren stellvertretender Verdi-Chef. Er war bisher unter anderem für die Finanzen der 1,97 Millionen Mitglieder zählenden Gewerkschaft verantwortlich./bw/DP/jha

