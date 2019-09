ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

KYG2119B1023 Glory Sun Financial Group Ltd. 24.09.2019 KYG3997H1048 Glory Sun Financial Group Ltd. 25.09.2019 Tausch 1:1 7626

HK0000334075 Asia Energy Logistics Group Ltd. 24.09.2019 HK0000527306 Asia Energy Logistics Group Ltd. 25.09.2019 Tausch 5:1 7650

HU0000097738 CIG Pannonia Life Insurance PLC 24.09.2019 HU0000170162 CIG Pannonia Life Insurance PLC 25.09.2019 Tausch 1:1 7881