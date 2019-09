NEW YORK (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel plant ihre Treffen mit US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani unmittelbar hintereinander. Merkel werde Trump nach dessen Rede vor der UN-Generalversammlung in New York am Dienstag gegen 17.00 Uhr deutscher Zeit treffen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Es sollte ein kleineres Gesprächsformat sein, zu dem auch keine größere Journalistenrunde zugelassen war. Merkel wollte Ruhani dann gegen 18.00 Uhr deutscher Zeit in dessen Hotel treffen. Anschließend wollte die Kanzlerin die Öffentlichkeit über ihre Gespräche informieren./bk/DP/jha

