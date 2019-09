FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen-Chef Herbert Diess bekommt nach der Anklage der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen angeblicher Marktmanipulation Rückendeckung vom Aufsichtsrat. Das Präsidium des Kontrollgremiums, zu dem unter anderem Wolfgang Porsche, Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zählen, erklärte, dass die Zusammenarbeit sowohl mit Diess als auch mit Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch fortgesetzt werden solle.

Das Präsidium sei der Ansicht, dass der VW-Vorstand nach den vorliegenden Erkenntnissen vor dem 18. September 2015 "keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte hatte, die eine sofortige Information des Kapitalmarkts erforderlich gemacht hätten". Die erhobenen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Braunschweig seien durch ein unabhängiges Gericht zu prüfen.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat am Dienstag Diess, Pötsch und den früheren VW-Chef Martin Winterkorn angeklagt. Die Behörde wirft den Managern Marktmanipulation im Zuge des Dieselskandals vor. Alle drei hätten den Kapitalmarkt zu spät über drohende Diesel-Strafen informiert, begründete die Staatsanwaltschaft.

Der Dieselskandal wurde am 18. September 2015 durch eine Bekanntmachung der US-Behörden öffentlich. Am 21. September, dem ersten Börsentag danach, verlor die Volkswagen-Aktie massiv. Am 22. September gab Volkswagen dann eine Gewinnwarnung aus. Zahlreiche Anleger klagten deshalb wegen Marktmanipulation.

Das Präsidium des Aufsichtsrates, dem auch Pötsch angehört, argumentiert, dass die Kursverluste der VW-Aktie nach der Veröffentlichung am 18. September darauf zurückzuführen seien, dass die US-Behörden ihre Vorwürfe während laufender Gespräche mit Volkswagen "völlig unerwartet veröffentlicht haben". Der VW-Vorstand habe diesen Wechsel im Vorgehen der US-Behörden nicht vorhersehen können.

Der Aufsichtsrat will am Mittwoch zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen.

September 24, 2019

