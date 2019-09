Investitionen bestehender und neuer Anleger sorgen für insgesamt beinahe 100 Millionen $

LAUSANNE, Schweiz, Sept. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kandou, ein weltweit führendes Unternehmen für IP-Konnektivität und Chiplösungen, hat heute eine zusätzliche Investition in der Höhe von 56 Millionen $ vonseiten eines Konsortiums aus institutionellen, strategischen und privaten Investoren angekündigt, wodurch sich die Gesamtinvestition in das Unternehmen auf beinahe 100 Millionen $ erhöht. Die Investitionen sollen dazu dienen, sämtliche Geschäftsfelder von Kandou zu vergrössern und die Entwicklung und Nutzung seiner ultraschnellen, energiesparenden Interconnect-Geräte auszuweiten.



Die jüngste technische Errungenschaft des 2011 gegründeten Unternehmens war das Design und die Markteinführung des Glasswing Ultra-Short Reach SerDes, der ersten und einzigen Technologie, die eine Datenübertragunsrate von einem Tbps bei einem Energieverbrauch von nur einem Watt ermöglicht. Kandou wird demnächst damit beginnen, zahlreiche Innovationen in seinem IP-Portfolio wirksam einzusetzen, um eine Reihe von ultraschnellen, energiesparenden Interconnect-Produkten für Verbraucher und Netzwerkanwendungen auf den Markt zu bringen.

«Ultraschnelle Konnektivität innerhalb von Geräten und zwischen Geräten ist eine der grössten Herausforderungen, vor der die Elektronikbranche zurzeit steht. Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Investoren in unsere Fähigkeit, erstklassige Lösungen für diese Herausforderung zu ersinnen, zu bauen und zu vermarkten,» sagte Amin Shokrollahi, Gründer und Geschäftsführer von Kandou. «Wir vergrössern unseren IP-Fussabdruck in der Branche rasch, und die Lieferung unserer ersten Chips, die eigens für die neueste Generation von USB-Interconnect in Verbrauchergeräten konzipiert wurden, steht unmittelbar bevor. Diese Finanzierungsrunde stellt sicher, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen.»

«Mit Freude nimmt Bessemer an einer weiteren Investitionsrunde mit Kandou teil, deren marktreife Technologie für tiefgreifende Fortschritte bei der Kommunikation zwischen elektronischen Verbrauchergeräten sorgen wird,» sagte Felda Hardymon, Partner von Bessemer Venture Partners. «Kandou entwickelt und baut unablässig branchenführende Technologien, die einen Weg für verbesserte elektronische Produkte für mehrere Generationen aufzeigen. Wir sind gespannt auf die Markteinführung der Innovationen von Kandou.»

«Die innovativen Signaltechniken und Schaltkreisimplementierungen von Kandou zeigen nie zuvor da gewesene Steigerungen der Übertragungsraten von Verbindungsdaten sowie Verringerungen des Energieverbrauchs,» sagte Pär Lange, Investitionspartner bei Swisscom Ventures. «Wichtige Branchenakteure wurden auf dieses Unternehmen aufmerksam, und wir freuen uns, Kandou bei diesem nächsten Wachstumsschritt zu unterstützen.»

«Die Herstellung energieeffizienter, ultraschneller Chip-to-Chip-Kommunikationslösungen ist das zentrale Standbein von Kandou,» sagte Frederic Wohlwend, leitender Direktor bei Forestay Capital. «Ihre bahnbrechende Technologie und ihr einzigartiger Lösungsansatz für Interconnectprobleme neben ihrer Erfolgsgeschichte bei der Produktausführung waren für uns allesamt zwingende Investitionsgründe.»

Die vollständige Liste der institutionellen und strategischen Investoren der Serie C-Finanzierungsrunde umfasst: Bessemer Venture Partners, Columbia Lake Partners, Digital Transformation Fund, Fayerweather Capital Partners, Forestay Capital, Kreos Capital, Raging Capital, Swisscom Ventures und Walden International.

Über Kandou

Kandou wurde 2011 gegründet und ist als innovatives Unternehmen führend auf dem Gebiet der ultraschnellen, energieeffizienten Chip-to-Chip-Verbindungslösungen, die für die Weiterentwicklung der Elektronikindustrie unablässig sind. Kandou sorgt dank bahnbrechender Technologie für eine besser vernetzte Welt, und zwar durch Lizenzierung sowie Standardprodukte, die unsere tagtäglich verwendeten Geräte besser, kleiner, energieeffizienter und kostengünstiger machen.

Kandou weist ein tragfähiges IP-Portfolio auf, das auch die Chord-Signalübertragung umfasst, die von JEDEC und vom OIF in Branchenspezifikationen überführt wurde. Diese Innovationen und Implementierungen bewirken fundamentale Fortschritte bei der Interconnect-Technologie, die zu einem geringeren Energieverbrauch und einer verbesserten Leistung der Chipverbindungen führen und neuen Möglichkeiten bei Verbrauchergeräten und -systemen den Weg ebnen.

Kandou ist ein fertigungsloses Halbleiterunternehmen aus Lausanne mit Büros in Europa, Nordamerika und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.kandou.com

