BERLIN (Dow Jones)--Rolf Mützenich ist mit überwältigender Mehrheit zum Fraktionsvorsitzenden der SPD gewählt worden. Der bisherige kommissarische Fraktionschef erhielt nach Fraktionsangaben 97,7 Prozent der Stimmen.

Damit wurde Mützenich zum offiziellen Nachfolger der am 4. Juni zurückgetretenen Fraktionschefin Andrea Nahles. Von den 132 abgegebenen gültigen Stimmen habe er 129 Ja-Stimmen erhalten - 2 Abgeordnete stimmten mit Nein und einer enthielt sich.

Vor der Wahl hatte Mützenich gesagt, er wolle mit seiner Wahl ähnlich wie in den letzten Wochen einer Fraktion vorstehen, "die ihre Arbeit macht, die versucht, die Dinge auch umzusetzen zusammen mit der SPD-Parteiführung" und die die Halbzeitbilanz der Bundesregierung vorbereitet.

Als dienstältestes Vorstandsmitglied hatte Mützenich die Fraktion zunächst kommissarisch geleitet. Dem dem linken Flügel nahestehende Kölner war es in den vergangen Monaten gelungen, mit seiner auf Ausgleich bedachten Führung die aufgewühlte SPD-Fraktion nach Nahles Rücktritt einzufangen.

Nahles war am 27. September 2017 mit 90 Prozent der Stimmen von den SPD-Abgeordneten zur Fraktionschefin gewählt worden. Allerdings verlor sie besonders seit dem Sommer 2018 an Beliebtheit. Nach dem schlechten Ergebnis der SPD bei den Europawahlen im Mai hatte Nahles nach lauter interner Kritik eine vorgezogene Fraktionswahl vorgeschlagen. Angesichts mangelnden Rückhalts kündigte sie dann Anfang Juni ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin an.

September 24, 2019 10:12 ET (14:12 GMT)

