Mit der BVG-App Jelbi lässt sich eine Route berechnen, das Ticket für die U-Bahn kaufen oder das passende Sharing-Fahrzeug reservieren. In Zukunft sollen viele weitere Anbieter in das Netzwerk der App aufgenommen werden. Die Berliner Mobilitäts-App Jelbi ist am heutigen Dienstag von der Open Beta in den Regelbetrieb übergegangen. Jelbi wird von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) herausgegeben und integriert neben öffentlichen Verkehrsmitteln auch Fahrzeuge verschiedener Sharing-Anbieter. Die App umfasst alle Schritte von der Routenplanung über die Buchung bis zur Abrechnung, ohne dass Nutzerkonten bei den ...

