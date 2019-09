Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählt heute die Aktie von SAF Holland (WKN: A0MU70). Grund hierfür ist, dass der Zulieferer von Nutzfahrzeugherstellern gestern Abend eine deutliche Umsatz- und Gewinnwarnung aussprechen musste. Die immer weiter um sich greifende weltweite Rezession hat somit ihr nächstes Opfer gefunden. Angesichts dieser Entwicklungen wirkt die Börse derzeit wie seinerzeit die Kapelle auf der Titanic. Denn auch diese spielte bis zum bitteren Ende weiter - sozusagen dem Untergang zum Trotz.

Aber kommen wir zurück zu SAF Holland. Das Unternehmen geriet ja bereits in der Finanzkrise 2007/2008 in arge Bedrängnis. Nur mit Mühe und Not konnte seinerzeit die Insolvenz in quasi allerletzter Sekunde noch vermieden werden. Derzeit befindet sich die Weltwirtschaft, wie bereits erwähnt, erneut auf dem Weg in eine Krise. Dies ist nach mehr als 10 Jahren ununterbrochenen Wachstums auch durchaus normal. Allerdings geraten viele Unternehmen, deren Geschäftsmodell als sehr zyklisch gilt, in einer solchen Krise eben in eine Schieflage.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Um genau solch ein Unternehmen handelt es sich eben auch beim Zulieferer für Nutzfahrzeughersteller, SAF Holland. So reduzierten die Kunden der Nutzfahrzeughersteller ihre Bestellungen in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...