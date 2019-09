(shareribs.com) Toronto 24.09.2019 - Der Umsatz mit Cannabis ist im Juli weiter deutlich gestiegen. Die jüngsten Daten von Statistics Canada zeigenen Absatz von mehr als 100 Mio. CAD. In den USA wird in der nächsten Woche über ein Gesetz zu Finanzdienstleistungen für Cannabisunternehmen abgestimmt. Statistics Canada legte in der vergangenen Woche Zahlen für den Cannabisabsatz im Juli vor. Der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...