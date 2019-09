Vaduz (ots/ikr) - Am Dienstag, 24. September 2019, empfing die Regierung ihre Amtskolleginnen und -kollegen aus Zürich zu einem Treffen in Liechtenstein. Der Besuch des Regierungsrats des Kantons Zürich im 300-Jahr-Jubiläum des Landes stand ganz im Zeichen des nachbarschaftlichen Austausches.



Regierungschef Adrian Hasler begrüsste die Präsidentin des Zürcher Regierungsrats Carmen Walker Späh, die Regierungsmitglieder Silvia Steiner, Ernst Stocker, Mario Fehr, Natalie Rickli und Martin Neukom sowie die Staatsschreiberin Kathrin Arioli im Fürst Johannes Saal in Vaduz. Von Seiten der Liechtensteiner Regierung waren neben Regierungschef Adrian Hasler auch Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch, Regierungsrat Mauro Pedrazzini, Regierungsrätin Dominique Hasler sowie Regierungs-sekretär Horst Schädler vor Ort, um die Amtskolleginnen und -kollegen aus Zürich in Empfang zu nehmen.



"Wir haben mit der Schweiz seit beinahe 100 Jahren eine sehr enge Partnerschaft", betonte Regierungschef Adrian Hasler. "Dass die Regierungsmitglieder des Kantons Zürich im 300-Jahr-Jubiläum erstmals für ein Treffen nach Liechtenstein reisten, freut mich sehr und steht für mich symbolisch für die guten nachbarschaftlichen Beziehungen und hervorragende Freundschaft."



Nach dem Empfang erwartete die Gäste eine Führung durch die Jubiläumsausstellung "Liechtenstein. Von der Zukunft der Vergangenheit" im Kunstmuseum Liechtenstein. Anschliessend lud die Regierung den Zürcher Regierungsrat zu einem Apéritif in die Fürstliche Hofkellerei mit anschliessendem Abendessen im Restaurant Torkel ein. Das Regierungstreffen wurde unter anderem dazu genutzt, um sich über wichtige Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auszutauschen.



