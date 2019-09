GSMA Tech Lab soll in Zusammenarbeit mit Interessengruppen der Branche und mit Unterstützung der Bill and Melinda Gates Foundation integrative Technologien entwickeln und vorantreiben

Die GSMA kündigte heute die Einführung des GSMA Inclusive Tech Lab an, das einem praxisorientierten Konzept zur Erforschung, Erprobung und Entwicklung von integrativen Zukunftstechnologien folgt. Die Bill and Melinda Gates Foundation trägt die dreijährige Finanzierung für das GSMA Inclusive Tech Lab und bildet, zusammen mit Branchenvertretern wie beispielsweise GoPay, IDEMIA, KaiOS, Mowali, Telenor, der Universität Washington, VEON und Vodafone, die Advisory Group.

"Die Einführung des GSMA Inclusive Tech Lab ist ein weiterer, kühner Schritt zur Unterstützung und Förderung von Innovation durch umfassende Experimente und hohe Risikobereitschaft", so John Giusti, Chief Regulatory Officer, GSMA. "Das Programm ‚GSMA Mobile for Development' trägt bereits direkt zur Verbesserung der Lebensqualität von 58 Millionen Menschen bei. Das Labor bietet unserem Team aus engagierten ‚Technopreneurs' die Möglichkeit, die Barrieren der wirtschaftlichen und sozialen Inklusion mit einem praxisorientierten Konzept zu überwinden."

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit der GSMA und die Finanzierung des Inclusive Tech Lab. Ziel dieser Kooperation ist es, Technologien strategisch zu planen, aufzubauen und einzuführen, um der Branche Innovationen zu liefern, mit denen sie finanzielle Inklusion selbst für die Ärmsten ermöglichen können", erklärte Matt Bohan, Senior Programme Officer, Financial Services for the Poor der Bill and Melinda Gates Foundation. "Im Labor können wir Produkte von Interoperabilitätsplattformen bis hin zu standardisierten APIs schaffen und erkunden, mit denen die Branche Innovationen für die Inklusion von Armut betroffener Menschen in einem neuen Umfang und Tempo vorantreiben kann."

Das Labor befasst sich mit verschiedensten Bereichen, die Inklusion fördern. Dazu zählen beispielsweise die Verbesserung der Barrierefreiheit und Interoperabilität von Zahlungssystemen, die Zugänglichkeit von Diensten für Frauen und benachteiligte Bevölkerungsgruppen, digitale Identitäten für nicht registrierte Personen sowie weitere relevante Themenbereiche. Gemeinsam mit Interessengruppen der Branche etabliert und nutzt die GSMA Proof of Concepts mit dem Ziel, die finanzielle und digitale Inklusion für unterversorgte Gruppen zu optimieren.

Die Dienste des Labors decken drei Aspekte ab: Forschung, Innovationsprojekte und technologische Einrichtungen (z. B. webbasierte Testumgebungen). Die Advisory Group, bestehend aus führenden Persönlichkeiten der Branche, unterstützt das Labor bei der Beurteilung, Priorisierung und Gestaltung potenzieller Projektideen. Gemäß Weisung der Advisory Group werden praktikable Projekte weiter erforscht und entwickelt. Das Labor entwickelt funktionale Produkte und Know-how bis hin zum Proof-of-Concept (und kann bei Bedarf die anfängliche Markteinführung unterstützen). Ein entscheidender Aspekt: Das Labor stellt sicher, dass Erkenntnisse und vom Labor entwickelte Lösungen der Branche in größerem Umfang zugänglich werden. Erste Ergebnisse sollen der Branche im ersten Quartal 2020 zur Verfügung stehen.

Giusti bemerkte abschließend: "Die Herausforderungen von heute bestehen darin, Finanzdienste besser zugänglich zu machen, die digitale Servicelücken für Frauen und benachteiligte Nutzergruppen zu schließen und einer Milliarden Einzelpersonen, die keine Form von Identitätsnachweis besitzen, digitale Identitätslösungen zu bieten. Diese Herausforderungen bestimmen unsere Arbeit an den transformativen, digitalen Innovationen der Zukunft."

Weitere Informationen über GSMA Inclusive Tech Lab und die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten, finden Sie unter folgendem Link: www.gsma.com/lab

