Der Dax hat am Dienstag nach einem impulsarmen Handel 0,29 Prozent tiefer bei 12 307,15 Punkten geschlossen. Damit konnte sich der deutsche Leitindex nach einem schwachen Wochenauftakt zwar wieder etwas stabilisieren. Eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends ließ aber erst einmal auf sich warten. Der MDax , in dem sich die mittelgroßen deutschen Werte versammeln, schaffte letztlich immerhin einen Kursanstieg um 0,19 Prozent auf 25 641,93 Punkte.

Eine neue Wasserstandsmeldung im US-chinesischen Handelskrieg, die auf neue Gespräche in Washington Anfang Oktober schließen lässt, wirkte am Markt beruhigend. Zuletzt erneuerte US-Präsident Donald Trump allerdings seine Kritik an China: In seiner Ansprache bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York warf er dem Land abermals unfaire Handelspraktiken vor. Das Ifo-Geschäftsklima, welches die Stimmung in der deutschen Wirtschaft misst, war derweil durchwachsen ausgefallen und gab den Aktienkursen keine Impulse./gl/he

