Medienmitteilung

Zürich, 24. September 2019

Investis passt die Konzernleitungsstruktur per 1. Januar 2020 an

Per 1. Januar 2020 übernimmt Walter Eberle innerhalb der Konzernleitung die Verantwortung für das gesamte Segment Real Estate Services und tritt gleichzeitig als CEO von hauswartprofis AG zurück. Mit Michèle Goepfert, die neue CEO von hauswartprofis AG per 1. Januar 2020, konnte eine ausgewiesene Branchenpersönlichkeit für die Nachfolge von Walter Eberle bei hauswartprofis AG gefunden werden. Nach dem erfolgreichen Verkauf der Régie du Rhône-Gesellschaften, konzentriert sich Dieter Sommer wieder auf die Führung von Privera und scheidet aus der Konzernleitung aus. Michèle Goepfert und Dieter Sommer rapportieren beide an Walter Eberle. Die übrigen Gesellschaften im Facility Services werden von Walter Eberle geführt.

Michèle Goepfert war seit Dezember 2016 bei ISS Facility Services AG verantwortlich für die Region Bern. In den Jahren zuvor war sie in verschiedenen Führungspositionen tätig. Das nötige Know-how für diese Positionen erlangte Michèle Goepfert mit dem Abschluss an der Höheren Fachschule (HF), Bern, sowie mit der zusätzlichen Ausbildung zur Betriebsoekonomin FH im Bereich Facility Management.

«Mit dieser neuen Struktur tragen wir dem Verkauf von Régie du Rhône Rechnung und sichern die Nachfolgeregelung im Bereich Facility Services. Somit sind wir nun bereit für eine zweite Wachstumsphase im Segment Real Estate Services», unterstreicht Stéphane Bonvin, CEO der Investis Gruppe.

Kontakt

Investor Relations/Medien

Laurence Bienz

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

Agenda

25. März 2020 Publikation Geschäftsergebnis 2019 28. April 2020 ordentliche Generalversammlung 2020 27. August 2020 Publikation Halbjahresergebnis 2020

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Immobiliengesellschaft in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig.

Das Portfolio besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion mit Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Es wurde per 30. Juni 2019 mit CHF 1,340 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen unter bekannten lokalen Marken in der ganzen Schweiz angeboten. Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com