BERLIN (Dow Jones)--Christian Lindner kann die FDP-Bundestagsfraktion weiter führen. Er wurde mit 95,65 Prozent der Stimmen erneut in das Amt des Vorsitzenden gewählt, wie die Fraktion mitteilte. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Lindner zog 2009 erstmals in den Bundestag ein. Als die Liberalen vor zwei Jahren den Wiedereinzug in den Bundestag schafften, wurde Lindner zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die FDP bestätigte auch ihren Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer, Marco Buschmann.

