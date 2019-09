In dem virtuellen Firesidechat tauschen sich Philipp Haas von investresearch und Stefan Waldhauser von thedlf.de über den Markt und einige Aktien aus. Thema ist dieses Mal wie The Trade Desk sich in einem so umkämpften Markt durchsetzten konnte und wie man auf die Aktie gestossen ist. The Trade Desk ist ein führender Onlinemarketingplayer im freien Internet und arbeitet eng mit den Agenturen zusammen. Auch wird der Investment Case von Opera dem Browser, der sich zu einer Afrika Aktie gewandelt hat besprochen und warum dieser zurückgekommen ist. Weitere Themen sind die Bereinigung bei Cloudfirmen sowie volatile Chinaaktien, wovon Baidu noch recht Dieser Artikel The Trade Desk, Opera und Baidu - Firesidechat mit Stefan Waldhauser erschien zuerst auf investresearch.net. ...

