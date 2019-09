Dr. Petra Severitbringt technisches und betriebswirtschaftliches Know-how in den Vorstand ein.

Velox ist führend in der Entwicklung der weltweit einzigen Digitaldrucktechnologie nach dem DTS-Verfahren (Direct to Shape) für die Massenproduktion. Das Unternehmen gab bekannt, dass Dr. Petra Severit in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde. Sie folgt auf Dr. Florian Löbermann, der ebenfalls bei ALTANA tätig ist und bis vor Kurzem im Vorstand von Velox war.

Dr. Severit verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Engineering, F&E, Innovation und Betriebswirtschaft. Als Chief Technology Officer und Mitglied der Unternehmensleitung von ALTANA AG, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Spezialchemie, ist Dr. Severit für die Stärkung der Innovationskraft des Unternehmens in verschiedenen globalen Märkten sowie für den Ausbau der Forschung und des Wissensmanagements von ALTANA verantwortlich. Dadurch soll ein weiterhin profitables Wachstum des Unternehmens sichergestellt werden.

Das im nordrhein-westfälischen Wesel ansässige Unternehmen ALTANA bietet innovative, umweltfreundliche Lösungen für Lackhersteller, Lack- und Kunststoffverarbeiter, die Druck- und Verpackungsindustrie, die Kosmetikindustrie sowie die Elektro- und Elektronikindustrie an. Im November 2018 beteiligte sich ALTANA an der bahnbrechenden Digitaltechnologie des Unternehmens Velox für die Dekorationstechnologie "Direct-to-Shape" für Verpackungen. Diese ergänzt zahlreiche Aktivitäten des Unternehmens im Druck- und Verpackungsbereich und stärkt seine Innovationsfähigkeit in diesem wichtigen Wachstumsmarkt.

Die digitale Dekorationslösung von Velox für die Industrie stellt im Hinblick auf Qualität, Produktionsgeschwindigkeit und Gesamtbetriebskosten (TCO) einen umfassenden Ersatz für herkömmliche Dekorationsverfahren dar und bietet höchste Agilität und Effizienz.

"Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei Velox in einer Zeit, in der das Unternehmen seine wegweisende digitale DTS-Dekorationstechnologie weiterentwickelt", so Dr. Severit. "Mit Spannung sehe ich den vor mir liegenden Herausforderungen entgegen, das Know-how von ALTANA und die Kompetenz von Velox miteinander zu vereinen."

"Dass Dr. Severit unserem Vorstand beitritt, ist ein weiteres Beispiel für die starke Unterstützung, die ALTANA Velox entgegenbringt, und für das Engagement des Unternehmens für den Erfolg von Velox", so Marian Cofler, CEO und Mitbegründer von Velox. "Unsere strategische Partnerschaft mit ALTANA wird dazu beitragen, dass wir in neue Bereiche des industriellen Digitaldrucks vordringen können. Dr. Severit bringt eine Fülle von Wissen im chemischen, technischen und betriebswirtschaftlichen Bereich in den Vorstand von Velox ein, und wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr."

Über Velox

Velox entwickelt und produziert hochwertige digitale DTS-Dekorationslösungen (Direct to Shape) für starre Verpackungen. Die proprietäre DTS-Inkjet-Technologie des Unternehmens, die speziell formulierte Tinten und eine dedizierte Ablagearchitektur nutzt, stellt eine völlig neue Konzeption im Digitaldruck dar, die den Markt für Verpackungsdekorationen erheblich verändern wird. Das industriell einsetzbare, digitale Dekorationssystem von Velox bietet bei voller Produktionsgeschwindigkeit eine überlegene Dekorqualität und Möglichkeiten, die die Vorteile analoger Drucklösungen übertreffen. Gleichzeitig ermöglicht es einen effizienteren, flexibleren Produktionsprozess sowie eine Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO). Velox wird von einem Expertenteam mit unübertroffener, weitreichender Erfahrung im Digitaldruck unterstützt und von erfahrenen Führungskräften geleitet, die sich erfolgreich für das Wachstum des Unternehmens einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.velox-digital.com, oder folgen Sie @Velox_DigiPrint auf Twitter.

