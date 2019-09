Jeder Trend geht mal zu Ende. So auch dieser sehr steile Aufwärtstrend im Tageschart. Fällt der DAX unter das Tief von gestern, dann wird er einen Abwärtstrend einschlagen. Das wäre sehr negativ, da er dann im Wochenchart an der Abwärtstrendlinie gescheitert wäre. Entsprechend dann auch der DOW, an seinem Allzeithoch. Wer die Märkte retten möchte, sollte es also bald tun. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, ...

