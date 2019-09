An den Terminmärkten kühlt sich die Begeisterung der Terminspekulanten für Silber-Futures ab. Diesen Schluss legt zumindest der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report (CoT) der US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission nahe. Von Jörg Bernhard

Den vollständigen Artikel lesen ...