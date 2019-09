Bayer Vital ist mit Tochter Jenapharm Bestes Pharma-Unternehmen 2019 im Pharma Trend Ranking. Novartis Pharma und Roche Pharma landen auf Platz 2 und 3 gefolgt von Janssen-Cilag auf Platz 4 und Bristol-Myers Squibb auf Platz 5.

Das Ranking "Beste Pharma-Unternehmen Deutschland" steht fest. Es berücksichtigt die "Top 10 nach Umsatz weltweit führende Pharmaunternehmen" sowie zehn "Große Einzel-, mittelständische und internationale Unternehmen". Zudem wurden die drei Gewinner für den Award "Die Goldene Tablette" veröffentlicht Infectopharm, Jenapharm und Roche Pharma. Neun weitere Gewinner konnten sich über den Award "Das innovativste Produkt" freuen. Über die Auszeichnungen entscheiden Ärzte, Apotheker und Patienten im Rahmen der Marktforschung Pharma Trend. Die Veröffentlichung des Rankings und die Vergabe der fachspezifischen Awards fand am 17. September 2019 im Deutschen Museum in München bereits zum 20. Mal im Rahmen des Pharma Trend Image Innovation Award statt diesmal unter Schirmherrschaft der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml.

Pharma Trend 2019 Gewinner Eurecon Verlag Denis Jung (Photo: Business Wire)

Grundlage für das Ranking und die Awards ist die Marktforschung Pharma Trend, die in der Kategorie Rx seit dem Jahr 2000 in Deutschland jährlich bei Ärzten und seit 2018 auch in den Kategorien OTC, Orphan Drugs und Startups sowie in 2019 zusätzlich in der Kategorie Specialty Care durchgeführt wurde. Mit der Erweiterung des Pharma Trend werden Pharmaunternehmen von deren wichtigsten Stakeholdern Ärzten, Apothekern und Patienten in Bezug auf Innovation und Nachhaltigkeit bewertet. In 2019 wurde der Pharma Trend bei 500 Ärzten, darunter Dermatologen, Gastroenterologen, Gynäkologen, Onkologen/Hämatologen und Pädiater, sowie 100 Apothekern und 600 Patienten online durchgeführt.

Ranking "Beste Pharma-Unternehmen" 2019

Insgesamt 26 Pharma-Unternehmen führt das Pharma Ranking "Beste Pharma-Unternehmen" 2019 in Deutschland. In das Ranking eingeflossen sind die Beurteilungen der Ärzte und Apotheker zu Pharmaunternehmen hinsichtlich Marketing- und Vertriebs-Qualität, Produkt- und Service-Qualität, Innovationskraft, Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Verantwortung, ethischem Handeln, Managementqualität und Geschäftserfolg. Die nachfolgende Tabelle zeigt das Ranking "Beste Pharma-Unternehmen Deutschland Top 10" für internationale forschende nach Umsatz weltweit führende Unternehmen (Tabelle 1).

Top 10 2019 Trend Top 20 2018 Unternehmen 1 15 Bayer Vital Jenapharm 2 5 Novartis Pharma 3 8 Roche Pharma 4 6 Janssen-Cilag 5 2 Bristol-Myers Squibb 6 1 GlaxoSmithKline 7 3 MSD 8 18 Teva Ratiopharm 9 12 Lilly 10 4 Amgen

Quelle: Pharma Trend 2019 © Eurecon Verlag GmbH

Das Ranking der 10 "Große Einzel-, mittelständische und internationale Unternehmen", steht unter www.pharma-trend.com/pharma-ranking/

Gewinner "Die Goldene Tablette"

Seit 2000 wurden über 40 Pharmaunternehmen mit der Goldenen Tablette ausgezeichnet. Für den Award sind die Qualität der Produkte, die Forschungsaktivität der Unternehmen sowie eine große Produktpipeline mit vielen Innovationen entscheidend. In diesem Jahr wurden folgende Unternehmen von den jeweiligen Fachärzten ausgezeichnet:

InfectoPharm (Pädiater)

Jenapharm (Gynäkologen)

Roche Pharma (Onkologen)

Gewinner "Das innovativste Produkt"

Von 39 Finalisten konnten sich acht Gewinner über die Auszeichnung als innovativstes Produkt des Jahres freuen. Der Award "Das innovativste Produkt" steht für die Innovationskraft und den therapeutischen Nutzen des so ausgezeichneten Arzneimittels.

Unter den Preisträgern für den Award 2019 befinden sich in der Kategorie Rx (verschreibungspflichtige Medikamente) Xeljanz (Colitis Ulcerosa) von Pfizer, Stelara (Morbus Crohn) von Janssen-Cilag, Kyleena (Verhütungsspirale) von Jenapharm und Slenyto(Autismus Spektrum Störungen) von InfectoPharm. Lynparza (Eierstockkrebs) von AstraZeneca und Takhzyro (hereditäres Angioödem) von Shire gewannen in der Kategorie Orphan Drugs (Behandlung seltener Erkrankungen). Von den Apothekern wurden in der Kategorie OTC (freiverkäufliche Medikamente) Canesten Extra (Nagelpilz) von Bayer Vital und Femannose N (Blasenentzündung) von MCM Klosterfrau ausgezeichnet. Darüber hinaus hat eine 10-köpfige, interdisziplinär zusammengestellte Jury die Bewerbungen von Startups für den Award "Das innovativste Produkt" aus den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Gesundheit in Bezug auf den Nutzen für Patienten bewertet. Hier überzeugten die Bewerbungen von BOCAhealth (digitale Gesundheit), Surge-On Medical (Medizintechnik) und AiCuris (Biotechnologie). In diesem Jahr erhielt zudem die Selbsthilfegruppe für Familien mit Schlaganfall-Kindern SCHAKI e.V. den "PharmaBarometer Ehrenpreis".

Gelungene Jubiläumsveranstaltung

Schirmherrin der Veranstaltung war die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Am Festakt nahmen rund 140 geladene Entscheider aus der Pharmaindustrie sowie Vertreter der Healthcare Kommunikationsagenturen teil. Die Festreden hielten Dr. Peter-Andreas Löschmann, Vorstand Bio Deutschland e.V., und Dr. Thomas Rodenhausen, Vorstand Harris Interactive AG. Moderiert wurde der Abend durch die TV-Moderatorin Tamara Sedmak (Sat 1, n-tv, N24).

Weitere Informationen zum Ranking und den Awards unter www.pharma-trend.com.

https://youtu.be/wL2q5acvuQ0

