Erst vor ziemlich genau einem Jahr, im September 2018, ging die chinesische NIO (WKN: A2N4PB) an die Börse. Bei NIO handelt es sich um Chinas Antwort auf Tesla, also einen chinesischen Elektroautohersteller. Ausgegeben wurden die Aktien seinerzeit zu 6,26 US-Dollar, im Hoch kletterte der Titel dann sogar auf über 10 US-Dollar. Seit diesem Hoch jedoch ist die Aktie in eine Art freien Fall übergegangen. So wird die Aktie heute, nach erneut schlechten Nachrichten (auf englisch), nur noch zu rund zwei US-Dollar gehandelt.

Der Grund für den heutigen, erneuten Absturz, sind dabei einerseits die vorgelegten, erneut sehr schwachen Quartalszahlen. So konnte NIO zwar in seinem zweiten Fiskalquartal die Konsensschätzungen der Analysten beim Umsatz deutlich übertreffen, zugleich fiel jedoch auch der Verlust deutlich höher als erwartet aus. Konkret fuhr NIO einen Quartalsumsatz von 219,7 Mio. US-Dollar (anstatt der erwarteten 184,6 Mio. US-Dollar) ein, wies dabei jedoch auch einen Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 US-Dollar (anstatt der erwarteten -0,18 US-Dollar) aus.

In Reaktion auf diese deutlich höher als erwarteten Verluste hat das Management daher beschlossen jede fünfte Stelle abzubauen. Konkret müssen daher mehr als 2.000 der zuletzt knapp 10.000 Mitarbeiter wohl ihren Hut nehmen. Dies verwundert auch nicht wirklich, wenn man sich die Absatzzahlen der Company zu Gemüte führt. So ging der Absatz zuletzt sogar zurück, anstatt wie prognostiziert zu steigen. Immerhin erwartet der Vorstand um CEO William Li im dritten Quartal jedoch eine Geschäftsbelebung und somit Absatzsteigerung.

Großaktionär Tencent sowie Gründer und CEO William Li schießen frisches Geld nach

Ebenfalls positiv ist, dass der Gesellschaft frisches Geld zufließen wird. So haben sich sowohl der Großaktionär Tencent als auch Gründer und CEO William ...

