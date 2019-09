Berlin (ots) - Mehr Geld in der Tasche - das ist aus Sicht der Beschäftigten in jedem Fall zu begrüßen. Und Menschen, die im Berufsalltag größeren Belastungen ausgesetzt sind als ihre Kollegen, mehr zu zahlen, mag ein durchaus nobles Ansinnen sein. Doch das Ziel, mehr Nachwuchs für den Beruf des Kita-Erziehers zu gewinnen, wird Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) mit der Brennpunktzulage sicher verfehlen. Dass der Nachwuchs den Ausbildungsstätten die Türen einrennt, ist kaum zu erwarten. Um junge Menschen wirklich für den Beruf des Kita-Erziehers zu begeistern, sind vielmehr flächendeckende und vor allem dauerhafte Maßnahmen nötig. So sollte der Senat lieber Geld in die Personalausstattung stecken, die Gehälter erhöhen oder sich bei freien Trägern dafür einsetzen. Gut gemeint ist halt selten gut gemacht.



Pressekontakt:



BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd@morgenpost.de



Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/65487