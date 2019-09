Düsseldorf (ots) - Die Grünen-Bundestagsfraktion hat eine kluge Entscheidung getroffen und Cem Özdemir nicht zum neuen Vorsitzenden gewählt. Mit Özdemir wäre die Unruhe zurückgekehrt, die schon seine Amtszeit an der Parteispitze gekennzeichnet hatte. Özdemir lieferte sich bittere Konflikte mit seiner Co-Parteivorsitzenden Simone Peter. Ihre Nachfolger, das erfolgreiche Duo Robert Habeck und Annalena Baerbock, wussten, wie sehr es der Partei an Geschlossenheit gemangelt hatte. Konsequent setzten sie seit Anfang 2018 darauf, den alten Graben zwischen "Realos" und "Linken" zu überwinden. Die Grünen sprachen fortan nur noch mit einer Stimme. Der Lohn dafür waren deutlich steigende Umfragewerte.



Habeck und Baerbock kommt zugute, dass die beiden Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt ein blasses Bild abgeben. Göring-Eckardt hat schon vieles erreicht, nun möchte sie nur noch eines: Bundesministerin werden. Ihr Ehrgeiz, den Bundestag aufzumischen, hält sich dagegen in Grenzen. Und der nach innen integrativ wirkende Hofreiter konzentriert sich nach außen auf das, was er am besten kann: Agrarwende, Verkehrswende, Ökologie. Für die Grünen ist Hofreiter ungemein wichtig: Der promovierte Biologe verkörpert wie kein anderer die urgrünen Motive. Das große Herz für die Natur.



Wäre Özdemir der Sprung nach vorn geglückt, wäre das Gleichgewicht aus zwei starken und zwei schwächeren Führungsfiguren gestört worden. Der machthungrige Schwabe hätte Habeck eine Konkurrenz gemacht, die den Grünen nicht gutgetan hätte. Özdemir ist zwar der beste Redner, den die Grünen haben. Doch dieses Redetalent könnte die Fraktion auch noch besser nutzen, indem sie ihn häufiger ans Rednerpult ließe. Ansonsten gilt: Never change a winning team.



