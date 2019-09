Cameco Corp: (CCJ): Denken Sie einmal über Uran-Aktien nach!

Marktführer im Uransektor ist jetzt wieder im Kommen. Breakout bei Cameco Corp.

Symbol:ISIN: CA9628791027: Die Aktie von Cameco hat in den letzten 6 Monaten einen Wertverlust von über 20 Prozent hinnehmen, ist aber auf längere Sicht in einem interessanten Bereich angelangt. Zum einen werden wieder höhere Tiefs gebildet, zum anderen verläuft der Kurs wieder über den gleitenden Durchschnitten. Der Ausbruch aus einer Bullenflagge darf als Kaufsignal gewertet werden.Der Einstieg in diese Aktie ist jetzt besonders günstig. Auch wenn in Deutschland Kernkraftwerke zurückgebaut werden, sieht es auf globaler Ebene anders aus: 2018 wurden neun Kraftwerke neu in Betrieb genommen: sieben in der Volksrepublik China und zwei in Russland. Stillgelegt wurden nur 6 Einheiten. Natürlich ist auch dort die Frage der Endlagerung nicht gelöst. Um es mit den Worten des Börsen-Altmeisters André Kostolanys aus der legendären Audi-Werbung etwas zynisch auszudrücken "Genießen Sie das Leben und - denken Sie einmal über Uran-Aktien nach!"Trader sollten Rücksetzer für Zukäufe nutzen und sich am 20er-EMA als Stopp Loss orientieren. Die Quartalszahlen, voraussichtlich am 24.10. sollte man aber imAuge behalten.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CCJ.