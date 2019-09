BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat sich für die Gewährung eines Massedarlehens in Höhe von 380 Millionen Euro für das deutsche Tochterunternehmen Condor der insolventen britischen Reisekonzerns Thomas Cook entschieden, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstagabend. Das Unternehmen sei profitable und die Bundesregierung gehe von einer vollständigen Rückzahlung des Kredits aus, so Altmaier.

"Das Unternehmen Condor hat eine Perspektive, auch weiterhin nicht nur zu überleben, sondern wirtschaftlich erfolgreich zu sein", so Altmaier.

Zuvor hatte Condor mitgeteilt, dass sich der Bund und das Land Hessen auf einen Überbrückungskredit für die deutsche Konzerntochter Condor in Höhe von 380 Millionen Euro geeinigt haben.

Nach Angaben von Altmaier wird der Kredit über 380 Millionen Euro von der staatseigenen KfW gewährt und hundertprozentig vom Bund garantiert.

"Die Schwierigkeiten der Condor in Deutschland sind nicht hausgemacht. Condor ist ein profitables Unternehmen und deshalb ist unsere Entscheidung eine, die auf betriebswirtschaftlichen Fakten gegründet ist, und nicht aufgrund von politischen Kriterien getroffen wurde", betonte Altmaier.

Der Kredit stehe noch unter Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission. Man sei aber in konstruktiven Gesprächen und zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden könne.

Mit dem Darlehen gebe es nun die Möglichkeit, die Arbeitsplätze von fast 5.000 Condor-Mitarbeitern zu erhalten und dass die rund 240.000 Condor-Passagiere, die weltweit unterwegs seien, wieder zu "annehmbaren Konditionen" nach Deutschland zurückkehren können, so Altmaier.

Der Reisekonzern Thomas Cook hatte am Montag seinen Betrieb eingestellt. Der deutsche Ferienflieger Condor erhielt sein Angebot aufrecht und beantragte dafür den Überbrückungskredit.

Am Nachmittag hatte sich bereits der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich optimistisch gezeigt, dass die Bundesregierung der deutschen Tochter des insolventen britischen Touristikkonzerns Thomas Cook helfen werde. Man werde neben betriebswirtschaftliche auch politische Gründe in Erwägung ziehen.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/err

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2019 15:57 ET (19:57 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.