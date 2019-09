San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - System mit hoher Kernzahl und Persistentem Intel Optane DC Speicher bietet höhere Onboard-Speicherkapazität und optimierte Systemkosten



Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Weltmarktführer bei Computersystemen für Unternehmen, Speicher- und Netzwerklösungen sowie Green Computing-Technologie, erweitert seine Unterstützung für SAP HANA mit einem 4-Way MP SuperServer, der eine verbesserte Onboard-Speicherkapazität und die fortschrittlichsten kostenoptimierten Speicherkonfigurationen bietet. Der SYS-2049U-TR4 ist das neueste Produkt in einem breiten Sortiment an Lösungen, die SAP HANA für anspruchsvolle Rechenarbeitslasten und Datenabruf-Operationen in Rechenzentren unterstützen.



"Supermicro ist stolz darauf, gemeinsam mit Intel unseren 4-Way MP SuperServer im Rahmen des Intel Select Solution-Programms auf den Markt zu bringen", sagte Raju Penumatcha, Senior Vice President und Chief Product Officer bei Supermicro. "Mit dieser unkomplizierten und vorkonfigurierten Rechenzentrumlösung können Kunden den vollen Nutzen aus der höheren Kapazität des Persistenten Intel Optane DC Speichers nutzen. Horizontal skalierte SAP HANA-Server lassen sich in ein einzelnes Hochleistungssystem zusammenführen, indem teurer DRAM ersetzt wird. Mehr Datenverarbeitungsleistung in Echtzeit geht mit geringeren Gesamtbetriebskosten (TCO) und verbesserter Geschäftskontinuität einher."



"Intel Select Solutions bieten zuverlässige, leistungserprobte Konfigurationen, damit Unternehmen SAP HANA schneller und sicherer bereitstellen können", sagte Lisa Spelman, Vice President und General Manager for Xeon Processors and Data Center Marketing bei Intel. "Mit skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation und Persistentem Optane DC Speicher wird diese gemeinsam mit Marktführern wie Supermicro bereitgestellte Intel Select Solution den SAP HANA-Nutzern von heute schlagkräftige Erkenntnisse liefern."



Die Intel Select Solution für SAP HANA erfüllt die Anforderungen der HANA TDI-Architektur. Damit sind Kunden in der Lage, ihre Systemkonfigurationen genau auf die jeweilige Arbeitslast einzustellen - von Speichernutzung bis Kernoptimierung. Kunden, die große Datenbanken mit bis zu mehreren Hundert Gigabyte oder sogar Terabyte an Speicher verwenden, können die Speicherkosten dramatisch reduzieren, indem sie warme Daten von teurem DRAM in nichtflüchtigen Speicher verschieben.



Supermicro-Lösungen für SAP HANA



Supermicros Multi-Processor-(MP-)Produktpalette umfasst Server, die für die intensivsten Rechen- und speicherinternen Arbeitslasten in den anspruchsvollen Echtzeitanwendungen von heute konzipiert sind, darunter SAP S/4HANA und BW/4HANA. Bei den MP-Servern handelt es sich um rackmontierte Lösungen mit 4 oder 8 hochmodernen skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation in einer Single-Node-Architektur. Die Kombination von SAP HANA und dem für Intel Select Solutions validierten Supermicro SYS-2049U-TR4 ermöglicht die speicherinterne Analyse von Transaktionsdaten in Echtzeit. Das MP-Portfolio unterstützt SAP HANA-Bereitstellungen (vertikale Skalierung) für Kunden, die mehrere Analyseknoten (horizontale Skalierung) zu einem konsolidierten Analyseknoten (vertikale Skalierung) mit mehr Speicherkapazität zusammenführen.



