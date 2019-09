TeamViewer AG: Finaler Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG auf 26,25 Euro pro Aktie festgelegt DGAP-News: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Börsengang TeamViewer AG: Finaler Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG auf 26,25 Euro pro Aktie festgelegt 24.09.2019 / 23:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG VERBOTEN IST, BESTIMMT. Finaler Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG auf 26,25 Euro pro Aktie festgelegt - Emissionsvolumen von ca. 2,21 Milliarden Euro (einschließlich Erhöhungs- und Greenshoe-Option) - Marktkapitalisierung von 5,25 Milliarden Euro - Erwarteter Streubesitz von 42,0% (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) - Die derzeitige Eigentümerin wird weiter 58,0% der Aktien der TeamViewer AG halten (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) - Erster Handelstag am 25. September 2019 an der Frankfurter Wertpapierbörse Göppingen, 24. September 2019 - Der finale Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG wurde heute auf 26,25 Euro pro Aktie durch die derzeitige Eigentümerin des Unternehmens, der Tiger LuxOne S.à r.l. (die "abgebende Aktionärin"), festgelegt, einer Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma Permira beraten werden. Insgesamt werden 84.000.000 nennwertlose Inhaberaktien (Stückaktien) der Gesellschaft aus dem Bestand der abgebenden Aktionärin bei Investoren platziert (einschließlich der Erhöhungs- und der Greenshoe-Option). Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option entspricht dies einem Emissionsvolumen von ca. 2,21 Milliarden Euro und einer Marktkapitalisierung von TeamViewer von 5,25 Milliarden Euro, jeweils auf Basis des finalen Angebotspreises. Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird die abgebende Aktionärin weiterhin 58,0% der Aktien der Gesellschaft halten. Der erwartete Streubesitzanteil liegt dann bei 42,0%. Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagte: "Das starke Interesse der Investoren an unserem Börsengang ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit. Wir freuen uns darauf, unsere Position als führende globale Konnektivitätsplattform in Zukunft weiter auszubauen. Mit dem Rückenwind des Börsengangs werden wir unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen und unsere Kunden mit innovativen Angeboten dabei unterstützen, sich jederzeit und überall zu verbinden." Die Aktien von TeamViewer werden voraussichtlich ab dem 25. September 2019 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Rund 300 Mitarbeiter von verschiedenen Standorten werden den Handelsbeginn der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse feiern. Jörg Rockenhäuser, Chef der DACH-Region von Permira, ergänzt: "Das gesamte TeamViewer-Team kann sehr stolz darauf sein, was es erreicht hat. Solch ein Erfolg fällt nicht vom Himmel, sondern beruht auf mehreren Faktoren: einem exzellenten und ausdifferenzierten Produkt, einem engagierten und unternehmerisch handelnden Team sowie einer erstklassigen Führungsmannschaft mit operativer Expertise und visionären Ideen. Bei TeamViewer kommen all diese Elemente zusammen, daher schreibt das Unternehmen diese Erfolgsgeschichte ,made in Germany'. Wir sind davon überzeugt, dass TeamViewer als führende globale Konnektivitätsplattform hervorragend positioniert ist, und die Permira Fonds werden das Unternehmen als Großaktionär weiter unterstützen." TeamViewers Tickersymbol ist TMV, die Wertpapierkennnummer (WKN) lautet A2YN90 und die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) ist DE000A2YN900. Abwicklung und Vollzug des Angebots sind für den 27. September 2019 geplant. Goldman Sachs International und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch und Barclays wurden als Joint Bookrunners mandatiert. RBC Capital Markets ist Co-Lead Manager. Lilja & Co. sind die unabhängigen IPO-Berater des Gesellschafters und von TeamViewer. ### Über TeamViewer Als ein weltweit führender Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen ermöglicht TeamViewer es Anwendern, sich überall und jederzeit mit Endgeräten aller Art zu verbinden. Das Unternehmen bietet sichere Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen und unterstützt Organisationen jeder Größe dabei, ihr volles digitales Potenzial zu nutzen. TeamViewer wurde bereits auf mehr als zwei Milliarden Geräten aktiviert und bis zu 45 Millionen Geräte sind zeitgleich online. Das 2005 in Göppingen gegründete Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter in Niederlassungen in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com. Folgen Sie TeamViewer auch auf Social Media. 