(IT-Times) - Der weltweite Run auf Gold, hervorgerufen durch die wachsende Unsicherheit an den internationalen Aktienmärkten, hat offenbar auch Investoren in Kryptowährungen wie Bitcoin verschreckt. Der Bitcoin Kurs fiel in den letzten 24 Stunden um mehr als 13 Prozent zum Vortag auf ein Drei-Monats-Tief....

