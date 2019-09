Apple warnt seine Kunden vor einem offenen Bug im aktuellen iOS 13.1 und iPadOS. Der führt dazu, dass Keyboard-Apps von Drittanbietern vollen Zugriff auf das System erhalten können, obwohl der Nutzer das nicht autorisiert hat. In einem Support-Dokument empfiehlt Apple, Keyboards von Drittanbietern vorerst zu entfernen. Ein Bug in iOS 13.1 und iPadOS, dessen Behebung schon in Arbeit ist, kann sich so auswirken, dass Keyboard-Apps ohne Bestätigung des Nutzers mit vollem Zugriff ausgestattet werden. Keyboard-Apps könnten Daten ins Netz senden So wäre es den Apps möglich, nicht nur alle Eingaben zu lesen, sondern sie ...

