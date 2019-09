Erstes reine Extraktionsunternehmen mit Liefervertrag für den Export nach Deutschland

Zweiter internationaler Meilenstein in der Distribution erweitert die globale Lieferkette des Unternehmens weiter

Zeigt ein steigendes internationales Exportpotenzial im Jahr 2020

TORONTO, Sept. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediPharm Labs Corp. (TSX: LABS) (OTCQX: MEDIF) (FSE: MLZ) ("MediPharm Labs" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von spezialisierter, forschungsorientierter Cannabisextraktion und Cannabinoidisolierung, gibt bekannt, dass es seinen ersten Eigenmarken-Verkaufsvertrag für den Export nach Europa mit der ADREXpharma GmbH ("ADREXpharma") unterzeichnet hat, einem führenden lizenzierten Großhändler für kontrollierte Arzneimittel und medizinisches Cannabis, der alle rund 20.000 Apotheken in ganz Deutschland bedienen kann. MediPharm Labs wird ADREXpharma über seine Eigenmarken-Lösungsplattform mit hochwertigen, reinheitsgeprüften Cannabiskonzentrat-Derivaten, einschließlich THC- und CBD-Öl, für den Verkauf und Vertrieb unter der Marke ADREXpharma in Deutschland beliefern, sobald die entsprechenden behördlichen Genehmigungen vorliegen.

"Deutschland ist einer der größten und am schnellsten wachsenden medizinischen Cannabismärkte der Welt und repräsentiert MediPharm Labs zweiten großen internationalen Meilenstein , da wir uns darauf vorbereiten, unsere Eigenmarken-Cannabiskonzentrate nach Deutschland zu exportieren", sagte Pat McCutcheon, CEO von MediPharm Labs. "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit ADREXpharma, die ihr tiefes Fachwissen und ihren lokalen Vertrieb nutzt, um hochwertige, reinheitsgeprüfte Cannabis-Derivate auf den deutschen Markt zu bringen und unsere internationalen Exporte auszubauen."

"MediPharm Labs teilt unseren patientenorientierten Fokus und ist für uns der ideale Partner, um deutsche Patienten in Not zu versorgen", sagte Mario Eimuth, Chief Executive Officer, ADREXpharma. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit MediPharm Labs, um unsere Produktpalette im medizinischen Cannabismarkt mit höchster pharmazeutischer Qualität zu erweitern und die Expertise von MediPharm Labs im Bereich der Cannabisextraktion nach Deutschland zu bringen."

Über den deutschen medizinischen Cannabismarkt

Der deutsche medizinische Cannabismarkt hat sich zu einem der größten wachsenden medizinischen Cannabismärkte außerhalb Nordamerikas entwickelt. Laut einem Bericht der Bank of Montreal vom 25. August 2019 ist die Zahl der deutschen medizinischen Cannabispatienten seit der Legalisierung im Jahr 2017 von 1.000 auf geschätzte 30.000 bis 50.000 gestiegen, wobei die Patienten höhere Durchschnittspreise als in Kanada zahlen. Darüber hinaus schätzt ein anderer Bericht der Bank of Montreal vom November 2018, dass das Marktvolumen für medizinisches Cannabis in der Europäischen Union bis 2026 30 Milliarden Dollar erreichen könnte.

Über ADREXpharma

ADREXpharma GmbH ist ein unabhängiges deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis auf dem europäischen Markt spezialisiert hat. ADREXpharma hat mehrere Dosierungen (Extrakte, Pulver, Harz, Blumen) für den wachsenden Pharmamarkt in Deutschland entwickelt. Aufgrund seines einzigartigen Versorgungsnetzes kann ADREXpharma alle rund 20.000 Apotheken in Deutschland bedienen. ADREXpharma setzt sich für Qualität, Authentizität und Innovation ein und leistet einen Beitrag zum wachsenden Bestand an evidenzbasierter Forschung über den Nutzen und die Wirksamkeit von Cannabis zur Validierung neuer Therapieoptionen für Patienten. Das Ziel von ADREXpharma ist es, medizinische Cannabispatienten bestmöglich zu behandeln - heute und in Zukunft.

Über MediPharm Labs

MediPharm Labs wurde 2015 gegründet und ist auf die Herstellung von gereinigtem, pharmazeutisch ähnlichem Cannabisöl und Konzentraten sowie fortschrittlichen Derivaten spezialisiert, wobei eine von Good Manufacturing Practices entwickelte Anlage und Reinräume nach ISO-Standard verwendet werden. MediPharm Labs hat in ein erfahrenes, forschungsorientiertes Team, modernste Technologie, nachgelagerte Reinigungsmethoden und speziell errichtete Anlagen mit fünf primären Extraktionslinien mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 300.000 kg investiert, um seinen Kunden reine, sichere und präzise dosierte Cannabisprodukte zu liefern. Über ihre Großhandels-, Weißprodukt- und Mautplattformen formulieren, verarbeiten, verpacken und vertreiben sie Cannabisextrakte und fortschrittliche Produkte auf Cannabinoidbasis für den nationalen und internationalen Markt. Als weltweit führendes Unternehmen hat das Unternehmen im Juni 2019 auch seinen ersten kommerziellen Export nach Australien abgeschlossen und nähert sich der Fertigstellung seiner für 2019 erwarteten australischen Extraktionsanlage mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 75.000 kg.

