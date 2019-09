"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Zwangspause britisches Parlament:

"(.) Vermutlich wird einige Zeit vergehen müssen, bis das Land das Urteil verdaut hat, das es so, in vergleichbarer Form, in der Moderne noch nicht gegeben hat. Seine Folgen für den britische Parlamentarismus, die Stellung der Regierung, die Autorität der Justiz gegenüber der Politik und auch die Rolle des Staatsoberhauptes sind allenfalls zu ahnen. Die Schockwellen des Urteils werden jedenfalls nicht nur an der Schwelle zum Sitz des Premierministers auslaufen, also an der Frage, ob Johnson jetzt zurücktreten muss. (.) An einem Tag, an dem in London Verfassungsgeschichte geschrieben wurde, kann man sagen: Der Brexit wühlt das Land auf und spaltet es; aber es gibt Institutionen, die haben den Kompass nicht verloren. Die Herrschaft des Rechts gilt im Vereinigten Königreich."/DP/jha

AXC0022 2019-09-25/05:35