BERLIN (dpa-AFX) - Die jüngste Eskalation im Nahen Osten beschäftigt am Mittwoch auch den Bundestag. Die Grünen haben eine Aktuelle Stunde (15.35 Uhr) zur Lage in der Golfregion beantragt. Außenminister Heiko Maas (SPD) wird allerdings nicht ans Rednerpult treten, weil er zur Generaldebatte der Vereinten Nationen nach New York reist. Zum Auftakt der Bundestagssitzung (13.00 Uhr) stellt sich Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Fragen der Abgeordneten. Auch wenn das Thema nicht unmittelbar sein Fachgebiet ist, dürften die umstrittenen Klimabeschlüsse der Koalition eine zentrale Rolle in der Regierungsbefragung spielen./ax/DP/jha

AXC0030 2019-09-25/05:50