Mit der globalen Allianz hat die Branche zum ersten Mal ein Mittel, um die Bekämpfung von Cyber-Attacken durch komplette, mehrschichtige Datensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten

Die gemeinsame Lösung kombiniert auf einzigartige Weise Technologien zur Bedrohungsverhinderung mit Onsite- und Offsite-Kontinuitätsfähigkeiten für eine All-in-One-Lösung, die innerhalb von 15 Minuten bereitgestellt werden kann

AUSTIN, Texas, Sept. 25, 2019, der erfahrenste Datenschutzanbieter der Welt, gab heute eine globale Allianz mit S ophos bekannt, einem führenden Unternehmen für Netzwerk- und Endpunkt-Sicherheit, um Unternehmen mit dediziertem Schutz für gesicherte Daten gegen Cyber-Bedrohungen auszustatten. Durch diese Zusammenarbeit können Unternehmen jetzt die einzige Lösung des Marktes einsetzen, die Anti-Ransomware und andere Bedrohungsverhinderungstechnologien umfasst, wie etwa Deep-Learning-KI für sowohl bekannte als auch unbekannte Malware, kombiniert mit preisgekrönten Fähigkeiten für Katastrophenwiederherstellung und hohe Verfügbarkeit, um vor Datenverlust zu schützen. Zusammen liefert die neue Lösung einen mehrschichtigen Ansatz, um Backup-Daten vor Cyber-Angriffen zu bewahren, zu schützen und zu immunisieren.

Ein Bericht von Cybersecurity Ventures sagt vorher, dass die globalen Kosten für Ransomware sich 2019 auf 11,5 Mrd. USD und bis 2021 auf 20 Mrd. USD belaufen werden, wobei bis Ende dieses Jahres alle 14 Sekunden eine Attacke auf Unternehmen stattfinden wird. Cyber-Kriminelle nutzen ständig Schwachstellen von Unternehmen aus, um Gewinne zu erzielen, und diese Allianz wird Unternehmen einen zweigleisigen Ansatz für Cyber-Bereitschaft und IT-Resilienz bieten. Indem Cybersicherheits- und Datenschutzfähigkeiten in einem einzigen Angebot bereitgestellt werden, erhalten Unternehmen eine umfassende Lösung, die ihren gesamten Infrastrukturbedarf bedient.

Die gemeinsame Lösung wird über die preisgekrönte Appliance Series von Arcserve bereitgestellt, die einzigen schlüsselfertigen eigenständigen Anwendungen für Katastrophenwiederherstellung und Anwendungsverfügbarkeit. Die Arcserve Appliance Series , unterstützt durch Arcserve Unified Data Protection (UDP), kombiniert Flash-beschleunigte deduplizierte Speicherung, robuste Serververarbeitung und High-Speed-Networking mit hochredundanter Hardware und Cloud-Services.

Arcserve Appliances wird Sophos Intercept X Advanced for Server, den preisgekrönten Endpunktschutz, mit künstlicher Intelligenz integrieren, um einen umfassenden, tief schützenden Ansatz zu bieten, der die Resilienz von Daten, Systemen und Anwendungen beschleunigt.

"Cyber-Kriminelle nehmen zunehmend Backup-Systeme ins Visier, um die Chance zu erhöhen, dass kompromittierte Unternehmen Lösegeld zahlen. Einen dedizierten Schutz vor sowohl Malware als auch den neusten Exploits zu haben, gewährleistet, dass Backup-Daten auch den hochentwickeltsten Bedrohungen standhalten", sagte Francois Depayras, Vice President of OEM Sales and Alliances von Sophos. "Sophos Intercept X for Server liefert Anti-Ransomware-, Anti-Exploit- und Deep-Learning-Technologie, um ein höchstmögliches Maß an Schutz zu bieten. Dies macht die Arcserve Appliance zur sichersten Lösung, die auf dem Markt verfügbar ist.

"Zu viele Unternehmen werden gezwungen, die ‚Wie-zahlen-wir-Lösegeld'-Konversation zu haben. Wir haben eine Marktlücke gesehen, die es zu füllen galt, und Sophos war der natürliche Partner. Wir kennen uns mit Datenschutz aus und Sophos kennt sich mit Cybersecurity aus", sagte Oussama El-Hilali, CTO von Arcserve. "Da Bedrohungen immer schwieriger zu bekämpfen sind, ist diese Allianz transformativ für die Branche. Sie bringt unseren Cyber-Schutz den nächsten Schritt nach vorne und bietet Partnern die Gelegenheit, Kunden über die einzigartigen Vorteile eines integrierten, zweigleisigen Schutzes vor Cyberkriminalität aufzuklären."

Die integrierte Lösung wird auf den neusten Arcserve Appliances im Oktober 2019 verfügbar sein. Um mehr über die globale Allianz und die neue Lösung zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.arcserve.com/sophos .

Über Arcserve

Arcserve liefert außergewöhnliche Lösungen, um die unschätzbaren digitalen Werte von Unternehmen zu schützen, die einen umfassenden Datenschutz im vollen Maßstab benötigen. Arcserve wurde 1983 gegründet und ist der erfahrenste Anbieter der Welt von Geschäftskontinuitätslösungen, die Multigenerationen-IT-Infrastrukturen mit Anwendungen und Systemen an jedem Ort, On-Premise und in der Cloud schützen. Organisationen in mehr als 150 Ländern auf der Welt verlassen sich auf die hocheffizienten, integrierten Technologien und das Fachwissen von Arcserve, um das Risiko von Datenverlusten und längeren Ausfallzeiten zu reduzieren und dabei die Kosten und Komplexität, die bei der Sicherung und Wiederherstellung von Daten anfallen, um bis zu 50 Prozent zu reduzieren Arcserve hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota und Standorte auf der ganzen Welt. Entdecken Sie mehr auf www.arcserve.com und folgen Sie @Arcserve auf Twitter.

Über Sophos

Als ein weltweit führendes Unternehmen in Cybersicherheit der nächsten Generation schützt Sophos fast 400.000 Unternehmen jeder Größe in mehr als 150 Ländern vor den hochentwickeltsten Cyber-Bedrohungen von heute. Die von SophosLabs - einem globalen Team für Bedrohungsintelligenz und Datenwissenschaft - bereitgestellten Cloud-nativen und KI-verstärkten Lösungen von Sophos sichern Endpunkte (Laptops, Server und Mobilgeräte) und Netzwerke vor sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Kriminalitätstaktiken, einschließlich automatisierte und aktive Gegenmaßnahmen gegen Sicherheitsverstöße, Ransomware, Malware, Schwachstellen, Datenexfiltration, Phishing und vieles mehr. Die preisgekrönte Cloud-basierte Plattform Sophos Central integriert das gesamte Portfolio der besten Produkte ihrer Klasse von Sophos, von der Endpunktlösung Intercept X bis zur XG Firewall in ein einziges System namens Synchronized Security. Produkte von Sophos sind ausschließlich verfügbar über einen globalen Vertriebsweg mit mehr als 47.000 Partnern und Anbietern von Managed Services (MSPs). Sophos stellt auch seine innovativen kommerziellen Technologien für Verbraucher zur Verfügung, über Sophos Home. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Oxford, Vereinigtes Königreich, und wird unter dem Symbol "SOPH" an der Londoner Börse gehandelt. Weitere Informationen sind verfügbar auf www.sophos.com.

