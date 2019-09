Glarus, 25. September 2019

Medienmitteilung

Glarner Kantonalbank fokussiert im Anlagebereich auf hybride Angebote

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) stellt ihr Robo Advisor Angebot «investomat.ch» per Ende November 2019 ein. Sie führt diesen Entscheid auf die zu geringe Nachfrage seitens Anlagekunden zurück sowie auf die generell geringen Marktanteile, die Robo Advisors in der Schweiz bisher gewinnen konnten. Eine Trendwende ist diesbezüglich in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Grossen Anklang bei den Anlagekunden finden hingegen sogenannt hybride Anlagelösungen, welche digitale Prozesse und Toolunterstützung mit den Vorteilen der persönlichen Beratung optimal kombinieren. Ein solch hybrides Angebot hat die GLKB im vergangenen Jahr erfolgreich eingeführt. Sie fokussiert ihre Aktivitäten im Anlagebereich künftig darauf.

Im Zuge ihrer dualen strategischen Ausrichtung «digital und persönlich» beabsichtigt die GLKB, ihre bestehende hybride Anlagelösung mit nutzenbringenden Elementen sukzessive auszubauen. Überdies wird sie auch in Zukunft Möglichkeiten für digitale Angebote in den verschiedenen Segmenten sowohl für den eigenen Vertrieb als auch für ihr Business-to-Business-Geschäft prüfen und Opportunitäten wahrnehmen.

Kontakt:

Patrik Gallati

Bereichsleiter Unternehmenssteuerung

Glarner Kantonalbank

Hauptstrasse 21, 8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 74 50

E-Mail: patrik.gallati@glkb.ch

www.glkb.ch/investomat