The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 38E XFRA US7594191048 REKOR SYSTEMS INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 2QK XFRA US80706P1030 SCHOLAR ROCK HLDG DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 399 XFRA US8200541048 SHARPSPRING DL -,001 EQ01 EQU EUR N

CA 36A XFRA US9046772003 UNIFI INC. NEW DL-,10 EQ01 EQU EUR N

CA H2Z XFRA LU0278718100 BGF-GL.ENH.EQU.Y.NA.HA2EO FD00 EQU EUR N

CA XMH4 XFRA LU0651946864 BGF-EM.MKTS EQ.INC. A2 DL FD00 EQU EUR N

CA XMH8 XFRA LU0743604323 BGF-NRT.AMERN EQ.INC.A2DL FD00 EQU EUR N

CA XMH1 XFRA LU0803753879 BGF-ASEAN LEADERS FD A2DL FD00 EQU EUR N

CA XMH7 XFRA LU0880975056 BGF-GL.EQ.INC.FD A2 EO FD00 EQU EUR N

CA XMH3 XFRA LU1279613951 BGF-ASIAN GROW.LEAD.A2EOH FD00 EQU EUR N

CA XMH5 XFRA LU1861214812 BGF-FUT.TRANSP. A2DLA FD00 EQU EUR N