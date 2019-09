The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 0Y8 XFRA CA27923D1087 ECOSYNTHETIX INC. EQ00 EQU EUR N

CA VIJ XFRA CA92663R1055 VIEMED HLTHCARE INC. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA TMV XFRA DE000A2YN900 TEAMVIEWER AG INH O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA EJ1C XFRA HK0000527306 ASIA ENERGY LOGIST.GR.SUB EQ00 EQU EUR N

CA 0CKA XFRA HU0000170162 CIG PANNONIA LIFE INSURA. EQ00 EQU EUR N

CA W2T XFRA KYG3997H1048 GLORY SUN FINL GRP HD-,10 EQ00 EQU EUR N

CA 328 XFRA KYG596651029 MEIRAGTX HLDGSDL-,0000388 EQ00 EQU EUR N

CA PD61 XFRA LU1405802361 PACIFIC DRILLING A DL 1 EQ00 EQU EUR N

CA FZG1 XFRA US09624H2085 BLUELINX HLDGS DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 1CB XFRA US15912K1007 CHANGE HEALTH. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 36R XFRA US15942R2085 CHAPARRAL ENERGY INC. EQ00 EQU EUR N

CA 397 XFRA US29014R1032 ELOXX PHARMACEUT. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA E08A XFRA US30068X1037 EXAGEN INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 2H0 XFRA US30205M1018 EXICURE INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA FO5 XFRA US35137L1052 FOX CORP. A DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 0QT1 XFRA US40145Q2030 GUARDI.HEALTH NEW DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA HO8 XFRA US41043F2083 HANGER INC. DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA 11H XFRA US42727J1025 HERITAGE IN.HLDGS DL-0001 EQ00 EQU EUR N

CA 36P XFRA US46609J1060 J. ALEXANDERS HLDGS A EQ00 EQU EUR N

CA 3C3 XFRA US49428J1097 KIMBALL ELECTRONICS EQ00 EQU EUR N

CA 39J XFRA US53632A2015 LIQTECH INTL INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 2W6 XFRA US62818Q1040 MUSTANG BIO INC DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 35U XFRA US6988841036 PAR TECHNOLOGY DL-,02 EQ01 EQU EUR N

CA PAD XFRA US7010815071 PARKER DRILLING DL EQ01 EQU EUR N