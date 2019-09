The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A29AT4 RLB OOE 19/31 252 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0496692960 BALOISE HLDG 19/22 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2TSTU4 KRED.F.WIED.19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0496692978 BALOISE HLDG 19/26 BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0496692986 BALOISE HLDG 19/29 BD01 BON CHF N

CA B11E XFRA DE000A2YPAD6 BD.LAENDER 57 LSA 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB73X7 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0TM5 DZ BANK IS.A1170 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0TS2 DZ BANK IS.A1175 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3530 LB.HESS.THR.CARRARA09S/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DM2 LBBW STUFENZINS 19/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DN0 LBBW STUFENZINS 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DP5 LBBW STUFENZINS 19/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DS9 LBBW STUFENZINS 19/32 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DU5 LBBW STUFENZINS 19/33 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DV3 LBBW STUFENZINS 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA GB00BK4VX760 AUDLEY FDING 19/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA PTBIT3OM0098 BCO COM.PORT 19/30 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA USN6945AAL19 PETROBRAS G.F.19/30 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1919211513 PPA PPA-S71 19/33 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1964739715 VIC PROPERT. 19/25 CV BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2052961070 JPM.CH.BK 19/22 CV ZO BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2057845518 NED.WATERSCH 19/34 MTN BD02 BON EUR N

CA 2Q9 XFRA AU000000TPW5 TEMPLE + WEBSTER GRP EQ00 EQU EUR N