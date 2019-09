FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PRL XFRA US7512121010 RALPH LAUREN A DL-,01 0.626 EUR

XFRA DE000HSH4P21 HCOB MIM20 14/20 0.000 %

3HA XFRA AU000000HUO7 HUON AQUACULTURE GROUP 0.018 EUR

VI1 XFRA US9202531011 VALMONT IND. INC. DL 1 0.341 EUR

RB8 XFRA US7587501039 REGAL BELOIT CORP. DL-,01 0.273 EUR

PRK XFRA US74267C1062 PROASSURANCE CORP. DL-,01 0.282 EUR

PNK XFRA US7237871071 PIONEER NATURAL DL-,01 0.400 EUR

NUO XFRA US6703461052 NUCOR CORP. DL-,40 0.364 EUR

NLV XFRA US6546241059 NIPPON TEL.+TEL.ADR

NTOA XFRA US6544453037 NINTENDO UNS.ADR 1/8/O.N.

NIB1 XFRA US6540901096 NIDEC CORP.SPONS.ADR/1/4

MDF XFRA US58470H1014 MEDIFAST DL-,001 0.683 EUR

KU1 XFRA US5012421013 KULICKE + SOFFA IND. 0.109 EUR

7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.410 EUR

MHV XFRA US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 0.557 EUR

DUBA XFRA US26152H3012 DRDGOLD LTD. RC 1 ADR/10 0.123 EUR

DAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.155 EUR

C3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.228 EUR

RCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.455 EUR

BO5 XFRA US1033041013 BOYD GAMING CORP. DL-,01 0.064 EUR

BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.296 EUR

AGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.519 EUR

PW9 XFRA US00508X2036 ACTUANT A DL-,20 0.036 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.090 EUR

SFTU XFRA US83404D1090 SOFTBANK GR.UNS.ADR1/2/ON

HHI XFRA KYG459951003 SHEN.INV.HLD.BAY A.HD-,10 0.013 EUR

P92A XFRA US70338P1003 PATERN ENERGY GR.A DL-,01 0.384 EUR

SK3 XFRA IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 0.279 EUR

GN5 XFRA IE00B00MZ448 GRAFTON GROUP PLC UTS 0.074 EUR

LIH XFRA HK1111036765 CHONG HING BANK 0.020 EUR

HOF XFRA GB00B0744359 ESSENTRA PLC LS -,25 0.071 EUR

I5G XFRA GB00B06QFB75 IG GROUP HLDGS PLC 0.342 EUR

IT1 XFRA GB0031638363 INTERTEK GROUP LS-,01 0.387 EUR

REW XFRA GB0007323586 RENISHAW PLC LS-,20 0.521 EUR

MZP XFRA GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 0.045 EUR