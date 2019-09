FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.09.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CEBE XFRA IE00B59L7C92 ISHSVII-MSCI BRAZIL DLACC

XFRA HU0000097738 CIG PANNONIA LIFE INSURA.

36BY XFRA IE00BQT3W831 ISHSII-JPX-N.400EUR H.ACC

HUN2 XFRA BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS

M9K XFRA AU000000MNC7 METMINCO LTD

4EU XFRA AU000000EMU8 EMU NL

TE5 XFRA SE0009806045 TERRANET HOLDING AB B

LPT XFRA US86183Q1004 STONEMOR PARTNERS UTS

S12 XFRA CA84651C1095 SPARK POWER GROUP A

CRZK XFRA DE000A2GS625 CR CAP.REAL EST.AG O.N.

IBC8 XFRA IE00BDZVHF28 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD

IQQ1 XFRA IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD

IQQ8 XFRA IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD

XFRA KYG2119B1023 GLORY SUN FINL GRP HD-,10

CEM1 XFRA IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD

1I8 XFRA IE00B97C0C31 KIBO ENERGY PLC EO -,0001