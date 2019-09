FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER WACKLIG - Der Dax findet auch am Mittwoch zunächst nicht wieder zur Stärke der Vorwochen zurück: Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart 0,22 Prozent tiefer auf 12 280 Punkte. Das bisherige Wochentief liegt bei 12 264 Punkten. Orientierungspunkt nach oben bleibt das Zwischenhoch von Mitte des Monats bei 12 494 Punkten.

USA: - TRUMP-WIRRWARR BELASTET - Die Unsicherheit um eine mögliche Amtsenthebung des US-Präsidenten hat die Wall Street am Dienstag teils stark belastet. Nachdem der Dow Jones Industrial im frühen Handel noch von Entspannungssignalen im Handelsstreit mit China profitierte hatte, fiel der US-Leitindex am Ende um 0,53 Prozent auf 26 807,77 Punkte und knüpfte damit an seine in der Vorwoche erlittenen Verluste an. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer um fast 1 Prozent abgesackt.

ASIEN: - AUCH TIEFER - Asiens Aktienmärkte verlieren am Mittwoch. Japans Nikkei 225 verliert zur Stunde 0,37 Prozent. Chinas CSI 300 gibt 0,53 Prozent nach, und Hongkongs Hang Seng liegt 0,95 Prozent tiefer.

DAX 12.307,15 -0,29%

XDAX 12.253,60 -0,91%

EuroSTOXX 50 3.532,05 -0,14%

Stoxx50 3.220,68 -0,03%

DJIA 26.807,77 -0,53%

S&P 500 2.966,60 -0,84%

NASDAQ 100 7.710,04 -1,39%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,70 0,21%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0996 -0,22%

USD/Yen 107,37 0,28%

Euro/Yen 118,06 0,05%

ROHÖL:

Brent 62,58 -0,53 USD

WTI 56,92 -0,37 USD

/fba

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0060 2019-09-25/07:35