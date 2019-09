Gigaset AG veröffentlicht Bericht über das zweite Quartal und erste Halbjahr 2019 DGAP-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis Gigaset AG veröffentlicht Bericht über das zweite Quartal und erste Halbjahr 2019 25.09.2019 / 07:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemeldung München, 25.09.2019 Gigaset AG veröffentlicht Bericht über das zweite Quartal und erste Halbjahr 2019 Langfristige unternehmerische Ausrichtung im Fokus 1. Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2019 bei EUR 107,1 Mio. 2. EBITDA-Marge deutlich gesteigert 3. Operativer Cashflow sowie Free Cashflow deutlich gesteigert Die Gigaset AG (ISIN: DE0005156004), ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie, hat heute den Bericht für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2019 veröffentlicht. Demnach hat sich der Halbjahresumsatz des Unternehmens auf EUR 107,1 Mio. (Vj. EUR 121,0 Mio.) verändert. Gleichzeitig gelang es Gigaset, die Rohertragsmarge sowie den operativen und den Free Cashflow deutlich zu steigern. "Margenqualität und Cashflow sind für uns zwei entscheidende Größen. Hier gelang uns im ersten Halbjahr eine weitere Verbesserung, die belegt, dass wir das Unternehmen solide aufstellen konnten", so Thomas Schuchardt, CFO der Gigaset AG. "Wir arbeiten weiter an der Transformation hin zu einem Digital-Unternehmen mit einheitlichem Eco-System. Deshalb fokussieren wir uns auf die mittel- und langfristige Entwicklung des Unternehmens und entwickeln unsere Geschäftsfelder Professional, Smart Home und Smartphones konsequent weiter", ergänzt Klaus Weßing, CEO der Gigaset AG. Verbesserung von Rohertragsmarge sowie operativem und Free Cashflow Das Ergebnis aus Kerngeschäft vor planmäßigen Abschreibungen (EBITDA) veränderte sich im ersten Halbjahr 2019 auf EUR 6,7 Mio. (Vj. EUR 7,7 Mio.), die EBITDA-Marge (EBITDA in Relation zum Umsatz zzgl. Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen) konnte durch striktes Kostenmanagement auf 6,4 % verbessert werden (Vj. 6,2 %). Insgesamt betrachtet konnte Gigaset seinen operativen Cashflow gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 deutlich auf EUR -0,2 Mio. (Vj. EUR -16,9 Mio.) sowie den Free Cashflow auf EUR -6,8 Mio. (Vj. EUR -23,0 Mio.) verbessern. Umsatz nach Geschäftsbereichen Der Umsatz im Geschäftsbereich Phones folgte dem sich weiter reduzierenden Markt und sank im ersten Halbjahr 2019 auf EUR 76,4 Mio. (Vj. EUR 85,8 Mio.). Gigaset gelang es jedoch, seine marktführende Position in Europa zu behaupten. Im Fokus stehen weiterhin der Ausbau des HX-Portfolios auf Basis der IP-Technologie sowie die Adressierung demographischer Themen. Mit Smartphones erzielte Gigaset im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz in Höhe von EUR 4,2 Mio. (Vj. EUR 5,4 Mio.). Ziel bleibt die Marktposition auszubauen und das Portfolio weiter zu stärken. "Wir sind zuversichtlich unser Umsatzziel auf Jahressicht zu erreichen", so Thomas Schuchardt. "Die Hauptumsätze in diesem Bereich erwarten wir traditionsgemäß zu Weihnachten." Der Umsatz mit Smart Home-Produkten entwickelt sich weiterhin gut. Er stieg im ersten Halbjahr auf EUR 1,6 Mio. (Vj. EUR 1,4 Mio.). Das Unternehmen sieht weiteres Potenzial für seine Smart Home-Produkte, deren Palette konstant erweitert wurde und nun die Bereiche Smart Security, Smart Comfort und Smart Care bedient. Mit Produkten aus dem Bereich Professional konnten im ersten Halbjahr 2019 EUR 24,9 Mio. gegenüber EUR 28,4 Mio. im Vorjahreszeitraum erzielt werden. Gigaset treibt die Erweiterung des Produktportfolios und den Ausbau der Marktposition voran. Die Umsätze im Bereich Professional speisen sich primär aus Projektgeschäften, die sich auf Gesamtjahressicht nicht immer gleichmäßig verteilen. Gigaset erwartet im Jahresverlauf weitere Umsätze durch die neu eingeführte Multizelle N870IP Pro mit der auch Großinstallationen im Enterprise-Bereich realisiert werden können. Ausblick für 2019 Gigaset setzt seine 2016 lancierte operative Strategie fort. Der unternehmerische Fokus liegt auf der Erweiterung des Produktportfolios bei gleichzeitiger Absicherung des Kerngeschäfts. Entsprechend werden Forschungs-, Entwicklungs- und Marketingaufwendungen steigen, um die neuen Produkte zu entwickeln, Märkte zu erschließen und neue Kundengruppen zu adressieren. "Wir befinden uns unverändert in einem Marathon. Wichtig ist, dass wir unterm Strich, also mit Blick auf das Ergebnis, konstant bleiben und den positiven Trend der letzten Jahre fortsetzen. Wir werden alle Kräfte mobilisieren, um dies auch in diesem Jahr, trotz einer sich zunehmend eintrübenden Wirtschaftslage, zu realisieren", schließt Klaus Weßing. Mit Blick auf die Kompensation des eingeplanten Marktrückgangs im Bereich Phones, der durch den Zugewinn von Marktanteilen gedämpft werden soll sowie dem Ausbau der Aktivitäten und des Umsatzwachstums in den Bereichen Smartphones, Smart Home und Professional, erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2019 daher: * eine leichte Steigerung des Umsatzes gegenüber 2018 * eine deutliche Verbesserung des Free Cash Flow sowie * ein EBITDA auf Vorjahresniveau Der vollständige Bericht zum zweiten Quartal 2019 steht unter www.gigaset.ag zum Download zur Verfügung. Gigaset ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit circa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in rund 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Lösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine, mittelständische und Enterprise-Kunden. Folgen Sie uns auf: Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | Blog | Xing | LinkedIn Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.com 25.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 