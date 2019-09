FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze zeigt sich offen für nachträgliche Veränderungen am Klimapaket im Bundesrat. Wenn in der Länderkammer Verbesserungsvorschläge auf den Tisch kämen, "höre ich mir das unvoreingenommen an", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie selbst habe sich beim Klimapaket noch mehr vorstellen können.

Schulze dämpfte gleichzeitig die Hoffnung, dass Deutschland durch eine massive Aufforstung der Wälder in die Lage käme, in anderen Sektoren, etwa dem Verkehrssektor, weniger Klimaschutz betreiben zu müssen: "Wir werden beides brauchen: Klimawälder, die CO2 binden, und ein klimafreundliches Verkehrssystem", sagte Schulze. Alle Bereiche seien gefragt, damit Deutschland bis 2050 klimaneutral werde. Zudem sei es europarechtlich gar nicht möglich, CO2-Zertifikate aus Aufforstung in großem Stil auf andere Bereiche zu übertragen.

