Führender Fintech-Anbieter skaliert, um mehr Unternehmen bei der Erschließung von Wachstumschancen zu unterstützen

Heute gab Fundbox, das B2B-Zahlungs- und Kreditnetzwerk zur Vereinfachung und Beschleunigung des B2B-Handels in großem Maßstab, bekannt, dass es 176 Millionen US-Dollar an Wachstumskapital für seine Serie-C-Runde eingeworben hat. Darüber hinaus gab das Unternehmen auch bekannt, dass es einen Kreditrahmen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar erhalten hat.

Fundbox wird diese neuen Investitionen nutzen, um die B2B-Zahlungen und die Krediterfahrung zu transformieren, indem Transaktionen einfach, schnell und transparent gemacht werden, so dass Unternehmen eine bessere Cashflow-Vorhersehbarkeit erhalten.

Die Serie-C-Runde war überzeichnet und schließt eine Vielzahl führender institutioneller Investoren mit ein, darunter Allianz X, Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), HarbourVest, 9Yards Capital, Hamilton Lane, SEB Private Equity (im Auftrag der Mandanten), Cathay Innovation, Synchrony, MUFG Innovation Partners Co., Ltd., Recruit Strategic Partners, GMO Internet Group und Arbor Ventures, sowie die Beteiligung der wichtigsten bestehenden Fundbox-Investoren, darunter Khosla Ventures, General Catalyst und Spark Capital Growth.

"Der Status quo bei B2B-Transaktionen sind unsichere Cashflows und veraltete Zahlungssysteme, die das Geschäftswachstum hemmen. Wenn Sie ein Geschäftsinhaber sind und nicht wissen, wann Sie als nächstes bezahlt werden oder ob Sie über die Mittel verfügen, um eine Transaktion abzuschließen, verlieren Sie wertvolle Zeit und wichtige Geschäftsmöglichkeiten", sagte Eyal Shinar, Gründer und CEO von Fundbox. "Die Abhilfe für diese Unsicherheit ist die Fähigkeit, schnelle Risikoentscheidungen, schnellere Zahlungen und flexiblere Bedingungen zu ermöglichen, damit unsere Kunden eine bessere Vorhersehbarkeit in Bezug auf ihren Umsatz und Cashflow haben. Diese neue Investitionsrunde bestätigt die Marktchancen und zeigt, dass unser Team auf dem richtigen Weg ist, wenn wir uns weiterhin darauf konzentrieren, den B2B-Handel zum Positiven zu verändern."

"Fundbox hat mit dem Aufbau des ersten Zahlungs- und Kreditnetzwerks eine Erfolgsgeschichte in einem wettbewerbsintensiven B2B-Fintech-Markt vorzuweisen", sagte Nazim Cetin, CEO von Allianz X. "Unsere Investition verdeutlicht die Überzeugung, dass sich Fundbox weiterhin im E-Commerce profilieren wird, indem es Technologien einsetzt, die es Unternehmenskunden ermöglichen, sich auf das Wachstum ihres Geschäfts zu konzentrieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fundbox und die Unterstützung seines weiteren Wachstums in einem expandierenden 21-Billionen-Dollar-Markt."

Erschließung der "Net Terms Economy"

Laut einer aktuellen Fundbox-Studie, die in Zusammenarbeit mit PYMNTs entwickelt wurde, gibt es heute eine bislang unerreichte Summe von 3,1 Billionen US-Dollar, die US-Unternehmen geschuldet wird und in einem "Schwebezustand" der Forderungen gebunden ist. Fundbox nennt diesen riesigen unerreichbaren Kapitalpool die "Net Terms Economy". Durch die Erschließung dieses Kapitals mit Hilfe schnellerer Zahlungstechnologien besteht die Möglichkeit, Millionen von Unternehmen zu transformieren, die zur Abwicklung einer Geschäftsbeziehung offene Kreditbedingungen bereitstellen oder darauf angewiesen sind.

Aus diesem Grund hat Fundbox das erste zweiseitige Zahlungs- und Kreditnetzwerk aufgebaut, das speziell zur Beschleunigung des B2B-Handels entwickelt wurde. Mit automatisierten Machine-Learning-Risikoentscheidungen, schnelleren Zahlungen an Verkäufer und flexibleren Zahlungsbedingungen für den Käufer können sich Verkäufer auf die Erhöhung des durchschnittlichen Bestellvolumens (Average Order Volume, AOV) konzentrieren, während die Käufer mehr Kaufsicherheit und Flexibilität bei der Rückzahlung haben.

"Fundbox verändert die gesamte B2B-Landschaft, indem es Billionen von Dollar freisetzt, die in der Net Terms Economy stecken", sagte Melissa C. Guzy, Mitgründerin und geschäftsführende Partnerin bei Arbor Ventures. "Damit der B2B-Handel den Anforderungen einer Wirtschaft des 21. Jahrhunderts gerecht wird, müssen Transaktionen in Echtzeit erfolgen. Das Team von Fundbox hat eine sehr klare Vision von der Zukunft des B2B-Handels, deshalb haben wir uns für dieses Team entschieden."

Über Fundbox

Fundbox ist ein führendes Finanztechnologieunternehmen, das sich darauf fokussiert hat, den 21 Billionen US-Dollar schweren B2B-Handelsmarkt durch die Einführung des weltweit ersten B2B-Zahlungs- und Kreditnetzwerks zu revolutionieren. Mit Fundbox können Verkäufer (aller Größenordnungen) das durchschnittliche Auftragsvolumen (Average Order Volume, AOV) schnell erhöhen und die Abschlussraten verbessern, indem sie ihren KMU-Käufern wettbewerbsfähigere Nettokonditionen und Zahlungspläne anbieten. Mit hohen Investitionen in Machine Learning und der Fähigkeit, Transaktionsdaten schnell zu analysieren, gestaltet Fundbox B2B-Zahlungen und -Kreditprodukte auf eine neue, wegweisende Art und Weise um.

Fundbox hat zahlreiche Auszeichnungen für Fintech-Innovationen erhalten, darunter unter anderem die renommierten Auszeichnungen Forbes Fintech 50, Forbes Billion Dollar Startup To Watch, Fintech Breakthrough Awards für die beste B2B-Zahlungsplattform und den Atlas-Award für das beste israelische Startup. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2013 hat Fundbox, einschließlich dieser jüngsten Runde, 300 Millionen US-Dollar von einer Blue-Chip-Gruppe von Investoren unter der Leitung von Khosla Ventures, General Catalyst, Spark Growth Capital und Jeff Bezos gesammelt und verzeichnet derzeit eine unglaubliche Wachstumsdynamik.

Weitere Informationen über Fundbox finden Sie unter fundbox.com.

