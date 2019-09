Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Thyssenkrupp steht vor personellen Veränderungen. Wie der Konzern mitteilte, hat der Personalausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen, mit dem Vorsitzenden des Vorstandes, Guido Kerkhoff, Verhandlungen über eine zeitnahe Beendigung seines Vorstandsmandates aufzunehmen. Das Amt soll interimistisch - für eine maximale Dauer von zwölf Monaten - von Martina Merz übernommen werden. Derzeit ist sie Vorsitzende des Aufsichtsrats. Zudem soll den weiteren Angaben zufolge Klaus Keysberg mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 als zusätzliches Vorstandsmitglied mit Ressortverantwortung für die Business Areas Materials Services und Steel Europe bestellt werden. Nach Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Martina Merz soll Siegfried Russwurm interimistisch zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden.

TAGESTHEMA II

Die Bundesregierung hat sich für die Gewährung eines Massedarlehens in Höhe von 380 Millionen Euro für das deutsche Tochterunternehmen Condor der insolventen britischen Reisekonzerns Thomas Cook entschieden, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstagabend. Das Unternehmen sei profitabel und die Bundesregierung gehe von einer vollständigen Rückzahlung des Kredits aus, so Altmaier. Der Kredit stehe noch unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission. Man sei aber in konstruktiven Gesprächen und zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden könne. Mit dem Darlehen gebe es nun die Möglichkeit, die Arbeitsplätze von fast 5.000 Condor-Mitarbeitern zu erhalten und dass die rund 240.000 Condor-Passagiere, die weltweit unterwegs seien, wieder zu "annehmbaren Konditionen" nach Deutschland zurückkehren können, so Altmaier.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis

09:15 DE/Teamviewer AG, Erstnotiz im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse

Im Laufe des Tages:

- DE/Continental AG, AR-Sitzung

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen September PROGNOSE: 102 zuvor: 102 - US 16:00 Neubauverkäufe August PROGNOSE: +3,9% gg Vm zuvor: -12,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Juni 2021 im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR Auktion inflationsindexierter, 2,55-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2041 im Volumen von 250 bis 500 Mio EUR 11:00 SE/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 im Volumen von 500 Mio SEK Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1,0 Mrd SEK 11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2029 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2029 im Volumen von 3,0 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von max. 4,0 Mrd CZK Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von max. 2,0 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 2,0 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.262,50 -0,31 S&P-500-Future 2.969,20 -0,03 Nikkei-225 22.006,00 -0,42 Schanghai-Composite 2.969,10 -0,54 +/- Ticks Bund -Future 174,70 -14 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.307,15 -0,29 DAX-Future 12.239,50 -0,91 XDAX 12.253,60 -0,91 MDAX 25.641,93 0,19 TecDAX 2.843,21 0,54 EuroStoxx50 3.532,05 -0,14 Stoxx50 3.220,68 -0,03 Dow-Jones 26.807,77 -0,53 S&P-500-Index 2.966,60 -0,84 Nasdaq-Comp. 7.993,63 -1,46 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,84 +59

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den europäischen Börsen deutet sich am Mittwoch eine Ausweitung der Konsolidierung an. Mit dem sich nun abzeichnenden erneuten Bruch der 12.300er Unterstützung dürften weitere Attacken des DAX auf den Widerstandsbereich bei 12.500 bis 12.650 Punkten erst einmal aufgeschoben werden, heißt es am Markt. "Viele Fonds stellen sich nun auf eine Rezession ein und machen die Depots erst einmal wasserdicht", so ein Marktteilnehmer. Gesucht seien weiter defensive Aktien, bei Zyklikern und Banken würden die jüngsten Gewinne zu Gewinnmitnahmen genutzt. Etwas eingetrübt wird die Stimmung von einem möglichen Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Demokraten-Sprecherin Nancy Pelosi kündigte am Dienstag eine Untersuchung darüber an. Trump soll die Freigabe von Hilfsgeldern für die Ukraine an die Lieferung von kompromittierenden Informationen über den Sohn des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden geknüpft haben.

Rückblick: Die Anleger richteten ihre Depots weiterhin defensiv aus. Die Konsolidierung in der Reisebranche schritt voran: Nun steht auch die slowenische Fluggesellschaft Adria Airways vor dem Aus. Da die Konsolidierung die Ticket-Preise anschieben sollte, stiegen Tui um weitere 6,5 Prozent. Lufthansa gewannen 2 Prozent. Der Index der Reise- und Freizeit-Aktien im Stoxx führte mit einem Plus von 1,2 Prozent die Gewinnerseite an. Darüber hinaus waren konjunkturunabhängige Aktien aus den Branchen Versorger, Pharma und Nahrungsmittel gefragt, außerdem die zuletzt zurückgebliebenen Technologietitel. Der Börsengang der schwedischen Beteiligungsgesellschaft EQT kann als Erfolg gewertet werden. Nach einem Ausgabepreis von 67 schwedischen Kronen handelte die Aktie zum Schluss bei 90 Kronen. Positiv wurde zwar gesehen, dass Anheuser-Busch Inbev im zweiten Anlauf das Asiengeschäft doch noch an die Börse gebracht hat. Die Aktien wurden aber mit 27 Hongkong-Dollar nur am unteren Ende der Angebotsspanne gepreist. Für die Aktie von AB Inbev ging es um 2,4 Prozent nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Wirecard stiegen um 2,6 Prozent auf 149,30 Euro. Auf einer Investorenkonferenz von Baader soll sich der Vorstand weiter zuversichtlich geäußert haben. Zum anderen hätten die HSBC-Analysten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 225 Euro bestätigt. Auf der Verliererseite standen die Auto-Titel, so VW, die mit der Anklage gegen den amtierenden Vorstandschef Herbert Diess um 2,2 Prozent fielen. Daimler gaben mit einem hohen Bußgeld wegen des Dieselskandals 1,7 Prozent ab. Auch andere zyklische Werte standen unter Druck, so BASF mit einem Minus von 2,2 Prozent. Mit SAF-Holland lieferte ein weiterer Auto-Zulieferer eine Gewinnwarnung. Die Aktie brach um 25 Prozent ein und zog auch Jost Werke und Traton mit nach unten. Vectron feierten den Einstieg von Primepulse mit einem Plus von 8,5 Prozent. K+S fielen um weitere 4,8 Prozent. Der Düngemittelkonzern hat die Produktionspläne gekürzt.

XETRA-NACHBÖRSE

Kuka gaben um 4,5 Prozent nach. Das Unternehmen hatte für 2019 die Prognose gesenkt. Vor allem die Geschäftsentwicklung in den Bereichen Automotive und Electronics sei von der Abkühlung der globalen Konjunktur negativ betroffen, hieß es. Auch Pfeiffer Vacuum hatte seinen Jahresausblick gesenkt. Für die Aktie ging es um 7,5 Prozent abwärts. Das Unternehmen erwartet, dass insbesondere Kunden aus den Bereichen Halbleiter und Beschichtung Aufträge verschieben werden.

USA / WALL STREET

Leichter - Unter Druck gerieten die Märkte, nachdem US-Präsident Donald Trump in seiner UN-Rede China erneut der Währungsmanipulation und des Diebstahls geistigen Eigentums beschuldigt hat. Zudem griff er den Iran scharf an und drohte mit einer Verschärfung der Sanktionen. Obendrauf kamen schwache Konjunkturdaten. Die Daten zum Verbrauchervertrauen waren schwächer als erwartet ausgefallen und weckten erneut Sorgen um das Wirtschaftswachstum. Etwas Hoffnung glimmte zunächst wieder im Handelsstreit mit China auf, nachdem die Gespräche wieder aufgenommen werden. Gebremst wurden die Erwartungen jedoch durch Trump, der in seiner UN-Rede ausführte, dass er "keinen schlechten Deal" mit China akzeptieren wird. Am Aktienmarkt sackten Blackberry um 22 Prozent ab. Das Cybersicherheits-Unternehmen hatte unerwartet schwache Umsatzzahlen für das zweite Geschäftsquartal ausgewiesen. Die Nio-Aktie brach um gut 20 Prozent auf ein Rekordtief ein. Der in Schanghai ansässige Hersteller von Elektrofahrzeugen hatte höhere Verluste und einen sinkenden Umsatz verbucht. Die Aktie des Konkurrenten Tesla gab um 7,5 Prozent nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:30 Uhr EUR/USD 1,0998 -0,2% 1,1017 1,1002 EUR/JPY 118,07 +0,0% 120,87 118,15 EUR/CHF 1,0856 -0,0% 1,1025 1,0866 EUR/GBR 0,8824 +0,0% 0,8975 0,8826 USD/JPY 107,35 +0,2% 107,74 107,38 GBP/USD 1,2465 -0,2% 1,2500 1,2465 USD/CNY 7,1199 +0,0% 7,1164 7,1164 Bitcoin BTC/USD 8.495,75 -1,91 10.327,25 9.509,00

