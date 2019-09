Ein anziehender Dollar und steigende US-Renditen bremsen den Goldpreis auf seinem Weg in Richtung Sechsjahreshoch leicht aus.Derzeit fehlen rund 20 Dollar um den höchsten Stand seit über sechs Jahren zu markieren. Im Handelsstreit zwischen den USA und China keimt wieder einmal Hoffnung auf, dass bei den in zwei Wochen stattfindenden Verhandlungen eine Einigung erzielt werden könnte. So richtig negativ hat dies auf den Goldpreis bislang aber noch nicht durchgeschlagen. Am Nachmittag könnten ...

