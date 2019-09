(shareribs.com) Chicago 25.09.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Dienstag überwiegend fester, obgleich die Kursgewinne verhalten blieben. Weizen verzeichnete leichte Kursgewinne. Dezember-Mais stieg um 1,5 Cents auf 3,7475 USD/Scheffel. Mais verzeichnete am Dienstag leichte Kursgewinne. Gleichzeitig blieben diese aber gering, bedingt durch den jüngsten Crop Progress ...

